數圈中麻雀達人｜一人堪稱「雀聖」　呢位天后對牌藝比歌藝更執著

「六嬸，三太公，大眾開枱啦面似蓮蓉」，農曆新年除了一班親朋好友相聚拜年外，當然不少得發個新年財，當中打麻雀更加是港人至愛，圍在一齊打返幾圈已成必備節目。而圈中更有不少藝人相當大癮，有巨星試過打足七日七夜，堪稱娛樂圈「雀聖」，也有一位樂壇天后相當好勝，對牌藝比歌藝更執著，「你說我唱歌不好，我認了，你說我搓麻將不好，打死也不認！」



1.張國榮

數到圈中麻雀達人，大家第一時間定必會想起一代巨星「哥哥」張國榮，張國榮曾在接受好友毛舜筠訪問時，自爆試過農曆年期間打麻雀打足七日七夜，如果有人來拜年，他講完一句「恭喜發財」後便坐回麻雀台繼續「甩」他的「老友」（麻雀）；而且向來對自己牌藝充滿信心的張國榮，還舉辦過「國榮盃麻雀賽」，廣邀多位圈中麻雀腳參加，但有趣的是，他自己最後四甲不入。

說到圈中鍾意打麻雀的明星，一定不少得張國榮。（視覺中國）

張國榮在《家有囍事》中的一句：「唔打咁耐呀，八個東。」成為經典。（《家有囍事》電影截圖）

張國榮在訪問中爆林青霞曾在麻雀台上栽在他手裡，打兩盤已經說頭暈喊要走；劉嘉玲打完四圈則唞大氣。《HOY TV電視截圖》

2.林青霞

張國榮的麻雀腳包括不少影后、歌后，包括林青霞、劉嘉玲和王菲等。張國榮曾笑說：「我勸告一些朋友，如果牌章跟我們有少少距離的話，就不要隨便跟我們打，包括林青霞就試過栽在我們手上，打兩盤已經說頭暈喊要走，因為我們打得很快；還有劉嘉玲，打完四圈要唞大氣。」雖然牌藝被嘲，但林青霞對麻雀熱愛程度達痴迷，她曾透露自己9歲就會打麻將，家中還設麻雀室，裝修相當豪華。林青霞承認自己牌藝一般，但有偏財運，所以逢打必贏。

林青霞雖然牌藝一般，但「好摸手」有偏財運。（資料圖片/梁碧玲攝）

林青霞屋企的麻雀房相當豪華，牆上還掛了一幅結合《東方不敗》和《新龍門客棧》造型的畫作，並寫上「I know you will never forget me.」（微博@林青霞）

林青霞曾透露拍《東成西就》時，因為是喜劇，所以趁空檔會與張國榮和王祖賢打麻雀培養感情，笑指雖然打得細，但張國榮都緊張到手震，大家都以為他是在做大牌，原來不是。（《射鵰英雄傳之東成西就》電影截圖）

3.劉嘉玲

劉嘉玲曾公開表示自己很喜歡打麻雀，她不止牌藝好，運氣都相當不俗，張學友曾在訪問中笑指自己大部分片酬都被劉嘉玲贏走了，後來他找到一個對手就是梁朝偉，每次他沒錢就找對方打麻雀。看來劉嘉玲和梁朝偉一個贏錢、一個輸錢，成鮮明對比。而劉嘉玲對張國榮麻雀枱上的習性也相當了解，曾爆對方打牌除了會手震外，牌愈大手震得愈快，但又要故作鎮定擺出一副瀟灑的樣子。

劉嘉玲都是麻雀枱上的鐵腳。（IG@carinalau1208）

張學友曾在訪問中笑指自己大部分片酬都被劉嘉玲贏走了，幸好可以從梁朝偉那裡贏回來。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲也曾爆張國榮打牌會手震，牌愈大手震得愈快，但又要故作鎮定擺出一副瀟灑的樣子。（視頻截圖）

4.王菲

劉嘉玲在麻雀枱上特別「照顧」好姊妹王菲，因知道王菲打牌輸多贏少比較弱，所以會特意「鬆章」給對方，又笑指對方摸到好牌還是差牌都會寫在臉上。而王菲對自己牌藝卻非常有信心，最經典的是，張國榮訪問中重提有次在他家打麻雀，劉嘉玲坐在王菲後面看對方打牌，問王菲為何會這樣出牌，誰不知王菲回頭一臉正經、很嚴肅地跟他說：「我告訴你啊，你說我唱歌不好，我認了，你說我搓麻將不好，打死也不認！」

王菲在麻雀枱上的好勝心超強。（視覺中國）

張國榮曾爆王菲麻雀枱上的趣事。（《戀戰沖繩》電影截圖）

劉嘉玲在節目中談到王菲牌品沒有她好，笑指對方摸到好牌還是差牌都會寫在臉上。（《康熙來了》視頻截圖）

5. 張智霖

張智霖也曾是張國榮的麻雀腳，而打麻雀對張智霖而言更可說是生命不可或缺的一部分，牌癮發作的時候，真的連太太袁詠儀都擋不住，袁詠儀曾爆老公試過農曆新年打麻雀由年廿八連續不眠不休地打到年初三。而張智霖牌藝和牌運都不錯，在《大灣區的夜》裡贏到梁漢文、陳小春、林曉峰和謝天華「懷疑人生」，謝天華更直言：「不要再跟他打麻將了！」

眾所周知張智霖好鍾意打麻雀。（資料圖片/胡凱欣攝)

袁詠儀曾爆老公張智霖試過農曆新年打麻雀，由年廿八連續不眠不休地打到年初三。（《因為是朋友呀》節目截圖）

張智霖在節目《大灣區的夜》裡與梁漢文、陳小春、林曉峰和謝天華打麻雀，贏到幾位兄弟「懷疑人生」。（《大灣區的夜》節目截圖）

6.佘詩曼

近年人氣飆升的視后佘詩曼原來都熱愛打麻雀，之前傳媒問她過年最期待什麼，她直接就說打麻雀，一想到贏錢即笑到「四萬咁口」。佘詩曼還自爆試過新年馬拉松式由初一打麻雀到初二，非常難忘。

佘詩曼都非常熱愛打麻雀。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼曾在劇集《新聞女王》裡面露兩手。（《新聞女王》劇集截圖）

阿佘與MIRROR和ERROR成員原來是麻雀腳，大家曾在拜年時一起打麻雀。（IG圖片）

7.蔡卓妍

今年農曆新年有份主演賀歲片《祥賭必贏》的蔡卓妍（阿Sa），原來是同戲演員中的「賭神」，一講起麻雀相當雀躍，常打衛生麻雀的阿Sa，精通各地牌術，每年過年都會約同三五知己來個麻雀王大賽，她說：「麻雀耍樂簡直是國粹，當中牌局變化多端，尤其是台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心的運動。」早前同戲的MIRROR成員邱士縉 (Stanley）自言曾同阿Sa打牌，阿Sa聲稱那陣子「黑仔」，但都足以清空他櫃桶，可見牌藝過人。

阿Sa精通各地牌術。（IG@choisaaaa）

今次阿Sa在賀歲片中可以大展身手。（《祥賭必贏》劇照）

Stanley見識過阿Sa麻雀枱上過的厲害。（資料圖片/陳順禎攝）

8. 沈殿霞

當然不少得還有「開心果」肥姐沈殿霞，熱愛打麻雀的程度在娛樂圈中數一數二，連拍電影都離不開打牌場面，更透露一生至愛是女兒鄭欣宜，第二就是麻雀了，可見麻雀對她的重要性。好友姜大衛曾表示，外界常說肥姐打得很大，但他不這樣覺得，輸贏幾萬對肥姐而言根本不算什麼，最重要是心情愉快。

沈殿霞熱愛打麻雀的程度在娛樂圈中數一數二。（視覺中國）

有肥姐的電影邊少得麻雀元素。（《富貴逼人》電影截圖）