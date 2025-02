數圈中麻雀達人｜一人堪稱「雀聖」　呢位天后對牌藝比歌藝更執著

「六嬸,三太公,大眾開枱啦面似蓮蓉」,農曆新年除了一班親朋好友相聚拜年外,當然不少得發個新年財,當中打麻雀更加是港人至愛,圍在一齊打返幾圈已成必備節目。而圈中更有不少藝人相當大癮,有巨星試過打足七日七夜,堪稱娛樂圈「雀聖」,也有一位樂壇天后相當好勝,對牌藝比歌藝更執著,「你說我唱歌不好,我認了,你說我搓麻將不好,打死也不認!」



1.張國榮

數到圈中麻雀達人,大家第一時間定必會想起一代巨星「哥哥」張國榮,張國榮曾在接受好友毛舜筠訪問時,自爆試過農曆年期間打麻雀打足七日七夜,如果有人來拜年,他講完一句「恭喜發財」後便坐回麻雀台繼續「甩」他的「老友」(麻雀);而且向來對自己牌藝充滿信心的張國榮,還舉辦過「國榮盃麻雀賽」,廣邀多位圈中麻雀腳參加,但有趣的是,他自己最後四甲不入。

2.林青霞

張國榮的麻雀腳包括不少影后、歌后,包括林青霞、劉嘉玲和王菲等。張國榮曾笑說:「我勸告一些朋友,如果牌章跟我們有少少距離的話,就不要隨便跟我們打,包括林青霞就試過栽在我們手上,打兩盤已經說頭暈喊要走,因為我們打得很快;還有劉嘉玲,打完四圈要唞大氣。」雖然牌藝被嘲,但林青霞對麻雀熱愛程度達痴迷,她曾透露自己9歲就會打麻將,家中還設麻雀室,裝修相當豪華。林青霞承認自己牌藝一般,但有偏財運,所以逢打必贏。

林青霞屋企的麻雀房相當豪華,牆上還掛了一幅結合《東方不敗》和《新龍門客棧》造型的畫作,並寫上「I know you will never forget me.」(微博@林青霞)