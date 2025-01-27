中年好聲音3｜黃博指10多年前信心被影響　參加後有勇氣揾返自己

無綫（TVB）節目《中年好聲音3》日前（25日）於上水一商場舉辦見面會，當中有17位參賽者現身活動，「大魔王」黃博今次與隊友羅逸軒、任永健、陳嘉琦及杜閱合唱《到底發生過什麼事》，5人的默契令在粉絲不禁拍案叫絕。

《中年好聲音3》昨日於上水一商場舉辦見面會。（胡凱欣 攝）

《中年好聲音3》當中有17位參賽者現身活動。（胡凱欣 攝）

「大魔王」黃博今次與隊友羅逸軒、任永健、陳嘉琦及杜閱合唱《到底發生過什麼事》。（胡凱欣 攝）

黃博接受《香港01》訪問時透露第一次於商場唱歌，所以感到非常興奮：「呢度好似同觀眾更加close啲，而且我見到好多觀眾，我係望到佢哋，喺舞台上面其實係睇唔清楚嘅。」而最令她感動的是在場有很多她不認識的人到場支持，而被問到在商場唱歌還是在廠內唱比較緊張時，她表示已經過了最緊張的階段：「依家比較適應咗個舞台嘅表演或者比賽個節奏，所以其實冇最開始咁緊張㗎啦。」

黃博接受《香港01》訪問時透露第一次於商場唱歌，所以感到非常興奮。（胡凱欣 攝）

黃博提到10多年前參加的一個選秀比賽，但當時信心受到影響：「我嘅感覺係當時一齊參加比賽嘅嗰啲女仔好靚㗎，然後當時自己又覺得好似冇咩信心，評審都會話係唱得好嘅，但係好似有啲業內嘅人士或者其他人評價話好似係未夠外形好好嗰啲嘢，所以當時自己其實冇咩信心係入呢一行嘅。」但隨著時間的過去，今時今日的黃博已經30多歲，所以她就想再多試一次，於是就參加了這個比賽。相隔10多年後黃博再參加比賽，被問到有沒有做什麼改變時，她表示希望自己的進步被人見到：「希望自己可以每一round，或者係每一次出現喺大家面前唱歌嘅時候，都會畀到大家睇到我嘅進步。」

黃博提到10多年前參加的一個選秀比賽，但當時信心受到影響。（胡凱欣 攝）

黃博被問到對比賽的信心時，她指自己「唔夠膽諗咁多」：「我希望我自己加油，但係呢個結果我唔夠膽諗太多嘅，但係我希望我自己喺呢個過程入面，係好無悔咁樣去努力，去付出去體驗去享受。希望呢個成個過程我係好開心好enjoy嘅，然後接觸到好多大家鐘意聽我歌嘅人，我其實已經好感恩㗎喇。」

黃博指自己「唔夠膽諗咁多」。（胡凱欣 攝）

至於被問到之前的社交平台是私人，但最近就轉為公開，她表示：「因為之前我都係自己私人，好少po啲嘢嘅我自己，然後我覺得呢個節目開始咗之後，首先呢我好想同其他嘅參賽者一齊交流，呢個係大家都有一個社交媒體嘅平台，我就可以希望同其他參賽者交流，呢個其一。其二就係好希望同所有支持我嘅觀眾去交流，大家可以瞭解我多啲，然後我可以同佢哋講嘢啊或者傾偈啊。」於是她就把帳號轉為公開，向大家展示她的內心世界，當然少不了她老公，她老公亦在背後默默支持。

黃博把社交平台帳號轉為公開，向大家展示她的內心世界。（胡凱欣 攝）

雖然黃博的老公會默默支持，但亦是一個「嚴師」，她透露老公會一直給她意見：「佢都好嚴格㗎，我有啲時候喺屋企練歌嗰陣時呢。佢都特別嚴格㗎，佢話你呢個咬字唔得，你呢個音好似怪怪地，畀好多意見我，然後我都會努力去改善自己。」

雖然黃博的老公會默默支持，但亦是一個「嚴師」。（胡凱欣 攝）

黃博的老公在背後默默支持。（胡凱欣 攝）

黃博的老公在背後默默支持。（胡凱欣 攝）

黃博更覺得參加比賽後獲益良多；「我覺得我有勇氣去揾返，曾經可能擺埋一邊嘅自己，或者係最想做到自己。可能之前冇勇氣去做，但係我覺得好似依家有返啲勇氣咁樣。」