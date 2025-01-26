黃智雯化身美容師做Facial　黃智雯為生命鬥士圓樂園夢

黃智雯（Mandy）一年前宣布約滿離開效力16年的TVB，外闖嘗試發掘更多可能性。這一年Mandy不時拍片發展個人YouTube頻道，至今收穫逾2.6萬訂閱，經營得有聲有色！Mandy經營個人品牌，也不忘為社會發放正能量，特意在網上籌集有關夢想及勇氣等故事製作成半真人騷節目「與雯同行」；早前她被影到身處迪士尼樂園拍攝正能量真人騷，昨晚（22日）Mandy頻道終於上載短片，原來當日Mandy陪伴自小患有先天性成骨不全的王彩霞遊樂園。

Mandy陪伴自小患有先天性成骨不全的王彩霞遊樂園。

繼第一集「與雯同行」Mandy為大馬粉絲彌補遺憾後，第二集邀請到自小患有先天性成骨不全的王彩霞擔任嘉賓，更為彩霞圓夢遊迪士尼，期間Mandy表現既興奮又親切，主動上前熱情向彩霞打招呼。Mandy應彩霞願望，乘搭森林河流之旅飽覽美景，隨後陪彩霞首次嘗試玩旋轉木馬。Mandy非常有心，她透露特意為彩霞做了資料搜集，「我都係第一次接觸啲身體唔方便、坐輪椅嘅朋友，所以真係特登上網做研究，要企左定企右，點樣先照顧到佢。」可是彩霞行動自如又獨立，照顧自己毫無問題，連Mandy都驚歎不已。

Mandy為彩霞圓夢遊迪士尼。

細聽經歷感動眼濕

彩霞用餐期間憶述突然患病做手術的經歷，專心聆聽的Mandy被彩霞堅強溫暖性格感動到眼濕濕。當Mandy聽到醫生一度宣布無法為彩霞完成手術，Mandy代入當時情境，不諱言感到「毛管戙」，她忍不住稱讚彩霞「比我想像中更加、更加、更加有勇氣去面對醫生嘅呢句說話。」Mandy認為彩霞比自己更勇敢，對這位新朋友肅然起敬，她坦言：「佢嘅動力係過完一關又一關，我會更加珍惜每一日，好Respect佢呢樣嘢。」

Mandy陪彩霞首次嘗試玩旋轉木馬。

Mandy最後更送給彩霞一張美容療程兌換券，原來彩霞一直都很希望嘗試做Facial，但鑑於一般的美容院很難給輪椅人士駛入，彩霞在Mandy的悉心安排，終於首嘗做Facial的滋味，難怪彩霞直言感覺好像發夢一樣，而彩霞做Facial期間，Mandy偷偷走到美容院親手為彩霞做Facial，令彩霞驚喜連連，絕對人美心善。