張寶兒1歲囝囝未戒奶嘴先學睇書　怕袁咕碌分心收玩具惹網民熱議

33歲的張寶兒（Bowie）出身富裕家庭，張父經營內衣生意，有「底褲大王」之稱。2020年，張寶兒與大10年的袁偉豪為結婚築愛巢，聯名斥資逾6000萬購入清水灣豪宅，前年11月寶貝仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）出世，組成幸福的一家三口。張寶兒經常在社交平台分享育兒心得，日前上載一段影片，曝光BB房間一年的變化，感慨兒子大得快，為配合成長需求會作不同的布置調動，但當中一個舉動引起網民熱議！

張寶兒同袁偉豪育有一子。（IG@_bowiecheung）

張寶兒本身就係「億萬千金」，係爸爸嘅掌上明珠。（IG@_bowiecheung）

1歲2個月大的「袁咕碌」絕對是幸福寶寶，擁有獨立的睡房和專屬浴室。雖然BB仍未識行路及說話，但張寶兒已相當著重兒子的教學，在房間添置了一張書枱，除書架放滿各類型圖書外，另佔用了玩具架擺放滿圖書，張寶兒解釋：「玩具架依家得返好少玩具，好多書，因為唔想佢太分心玩太多嘢。而呢個書架原本有好多公仔，但公仔會令袁咕碌分心，所以被我哋收晒。」最後只剩牆邊一角的幾個毛公仔。

張寶兒介紹囝囝房間1年嘅改變。（抖音截圖）

BB床好大張。（抖音截圖）

BB床旁邊就係書架，但怕BB抓書，所以拎開咗。（抖音截圖）

未識行已經有書枱嘞，而公仔就只剩返角落呢幾個。（抖音截圖）

玩具架就變咗書架。（抖音截圖）

張寶兒好用心，拿出很多紙卡教兒子讀字，見咬住奶嘴的袁咕碌定眼望書本，還有隨手便拎起書本，張寶兒亦感覺自己的方法相當成功。不過見袁咕碌最開懷大笑一刻，仍是在大廳玩瀡滑梯、盪鞦韆、攀爬架和玩大波波，滿載童真！

跟1歲囝囝玩讀字卡。（抖音截圖）

隨手都係拎書啦。（抖音截圖）

對於張寶兒教導小朋友的方法，網民反應兩極，有人批評她太早讓小朋友學習，狠批「怪獸家長」，並替小朋友辛苦：「悲慘童年的紀錄」、「好辛苦，還沒會說話，除了讀書就是讀書」、「幼兒園都未上，咁快就要學習生字，港孩真係可憐」、「HK的小朋友真不容易，這麼小就收起玩具說不能分心。無憂無慮的童年就那麼幾年」。有人認為不需要太過著急：「其實玩玩具都係小朋友探索，開發大腦的過程，無必要咁細個就用書來取代玩具」。

另一邊廂，有網民讚張寶兒是好媽媽：「我見過最無微不至的照顧，袁咕碌真係好幸福」、「有教開小朋友，已經feel到你會係一個對小朋友有要求，對自己都有要求嘅媽咪」、有網民提醒她要經常換公仔，別讓小朋友習慣玩一個，寶兒即回覆：「是啊，根據他的習慣一周一周收拾房間~」。

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