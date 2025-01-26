TVB球星踩入飲食界努力搵錢栽培子女成才　自爆幼年志願竟然係？

徐榮因撞樣荷蘭名宿雲尼斯達萊（van Nistelrooy），故有「港版雲尼斯達萊」及「雲尼斯達榮」等稱號，不少球迷都經常認錯人。除此之外，徐榮亦是一個「愛妻號」、「暖男爸爸」，為予太太和一對子女最好的生活環境和條件，努力賺錢。

現實中的徐榮是好爸爸、好老公，一有時間就陪屋企人。（徐榮微博）

徐榮非常用心栽培一對子女。(Facebook@徐榮)

徐榮被指酷似雲尼斯達萊。（IG@tsuiwing0807）

雲尼斯達萊。（網上圖片）

近年，徐榮除了拍劇外，也積極向飲食界進發，早前在紅磡開設火鍋店當上老闆。雖然身為老闆，但徐榮每樣事情都落手落腳去做，近日還親自出鏡拍視頻為火鍋店宣傳，片中，他急步回舖頭，表示有樣事情很重要要去做，期間還加插戲劇效果入錯舖頭，十分愛演。

徐榮近日拍片分享「工作日常」。（小紅書截圖）

雖然貴為老闆，但事事親力親為。（小紅書截圖）

還扮入錯舖頭，非常愛演。（小紅書截圖）

徐榮表示他每隔一段時間就會回舖頭「吃飯」，但這個吃飯並非普通的吃飯，而是會將舖頭的食物試食一次，看如何去保持水準，果然「力不到不為財」。雖然如此，但徐榮卻樂在其中，他更寫道：「小時候的志願就是做試食的工作，今天終於夢想成真！」網民紛紛留言支持：「想食！！！！」、「食好嘢真係正呀」，甚至求偶遇：「去嗰陣可唔可以遇到你」，成功達宣傳效果。

徐榮每隔一段時間就會回舖頭「試食」。（小紅書截圖）

希望保持食品水準。（小紅書截圖）

徐榮笑指自己小時候志願是做試食。（小紅書截圖）

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50歲的徐榮堪稱圈中「廿四孝」好老公、好爸爸，他與太太婚後育有現時17歲大仔徐朗（Karson）和9歲細女徐心怡 （包包），本身也熱愛足球的徐榮，為圓兒子的足球夢，於2020年時不惜大灑金錢送兒子到英國讀足球學校，徐朗現為港超球隊大埔的職業足球員；而細女徐心怡入讀每年學費近12萬元的挪威國際學校（NIS）外，因有見愛女甚有舞蹈天份，對K-Pop十分熱愛，故安排她入讀YS韓國偶像學院，接受全面韓國正統K-POP培訓，早前出賽奪團隊冠軍，將代表香港到英國表演。一對子女都咁乖巧，相信徐榮都非常安慰，幾辛苦都值得啦。

徐榮悉心栽培子女。（IG圖片）

17歲大仔徐朗現時已成港超大埔的職業足球員，而包包就好鍾意跳舞。（IG圖片）