視帝入行前做警察　新年獨自看守荒山自縊屍體：要抱起佢放落嚟

新年流流當然應該開開心心，然而不是每個人、每份工都可以避開「大吉利是嘢」，新年一樣會有人身故，也一樣有人要為他們善後。視帝馬德鐘80年代前曾任警察數年，早前他在YouTube頻道分享自己年初二開工，在寥無人煙的山上一個人看守屍體的經驗，認真可敬！

馬德鐘在戲裡常飾演警察，而他入行前亦確實是一位警察，曾做G4。（資料圖片）

馬德鐘當年憑《跳躍生命線》奪得視帝殊榮。（TVB）

影片開始之初，馬德鐘先談及人離世後身體會逐步出現的徵兆，之後就講到其親身經歷。他第一次接觸屍體，是當差不久接報有單位傳出惡臭，而消防爆門後，他果真見到腐屍在屋內，已有屍斑及屍蟲。他憶述：「真係好臭！嗰種臭味真係臭到我，個影響嘅程度係點呢，因為嗰日我做完呢件事就返去警署Canteen食中午飯，冇辦法食到嘢，嗰種味係一路留喺度唔散，喺個身體入面，嗰種味道、嗰個味蕾嘅記憶一路都喺度，去到夜晚都喺度，我諗去到第二日夜晚先至好啲。」他又透露，有些有經驗的同僚，會事先在鼻下搽薄荷膏辟味，或是先點香。

馬德鐘第一次在工作接觸屍體後，惡臭在他的鼻、口揮之不去，他甚至吃不下嚥，情況在翌日晚上才好轉。（YouTube@馬德鐘）

而第二次深刻的經歷發生在年初二，當時他仍是新人，收到市民報警指行山時發現屍體，於是他與其他警員上山，泊低車後還要再行入樹林深處，他表示：「我哋見到有一個男士嘅屍體，有條繩綁住喺樹上面，吊住個頸，一路吊住喺度，應該好確實已經係離開咗，因為我見到佢形相嘅時候，佢隻眼已經凸咗出嚟，個口有少少微微張開，嘴唇已經黑晒，有啲烏蠅喺度飛，點解我咁記得呢？因為嗰日係年初二嚟㗎 ！新年，年初二嚟㗎！」

馬德鐘當差時，試過年初二要上山處理一宗屍體發現案，有人在荒山深處自縊，發現時已死去一段時間。（資料圖片）

馬德鐘分享警察處理屍體的方法，不可以直接把繩解下，因為要將繩拿去化驗，調查到底會否有可疑，或有其他案件牽涉在內，「我哋要割斷佢放返落嚟，咁我嘅崗位負責咩呢？我就係要負責抱住嗰個屍體等佢喺上面割，咁我就埋去抱住，好重嘅，好重嘅。因為一個屍體佢軟癩癩，冇任何力去俾你借力，佢係好重。我抱住佢，咁上面同事就割。」繩差不多斷的時候，為怕屍體直接墮地，他們要慢慢、慢慢把他放落地。他指當時頸上的繩痕非常深，馬德鐘還要幫他採集指模，他說：「我見到佢隻手啲手指甲已經全部都係黑晒，好僵硬咁樣，我當差嗰時已經聽啲師兄講，如果遇到啲咁樣嘅情況，你一定要同佢講：『喂，你唔使擔心呀！我哋係嚟幫你嘅啫，跟住慢慢搓吓佢隻手，等佢鬆返啲可以打到指模，我當然都係照做。」

馬德鐘與同事合力把屍體放下來，同事負責把繩割斷，他則要抱起死者，而且不能用對方借力，很重很重。（YouTube@馬德鐘）

之後其他同事就落山繼續巡邏，惟獨馬德鐘要自己一個在山上等人來「收屍」，並且等下一更同事接更，那段時間非常漫長，四野無人，他原本應該下午4點半就放工，然而直至6點天黑仍未有同事來接更，「我返日更，又冇帶住電筒，夜晚好彩有少少月光照住。我要睇住個屍體，我冇好埋，我行開少少，但係我一路都要睇住有咩情況發生，一路睇住一路等，天黑終於有人嚟接我。7點到應該有人嚟接我，但係我覺得個時間好漫長，點解好似過咗好多個鐘頭咁嘅？因為你冇任何嘢可以做，喺個山上面你只係得天、樹，同埋佢，同埋我，又冇手機冇任何嘢可以搞到，呢個係我當差入面幾難忘嘅一個經歷。」

其他同事繼續去巡邏，唯獨留低馬德鐘在山上看守現場，等人接更等到天黑。（YouTube@馬德鐘）

那年代還未有智能手機，馬德鐘連電筒都冇，時間過得很慢，他坦言當時就只得天、樹、自己和那位死者。（YouTube@馬德鐘）

此外，馬德鐘亦談及自己父母臨終前的情況，兩位在不同時期離世，但不約而同地，都在離開前幾天突然表示自己見到眼前出現很多人，如馬爸爸當時說：「前面做咩咁多人嘅？擺咗好多小販攤檔喺度，上面仲有好多蟻行緊落嚟。」他當時以為父親是受藥物影響而產生幻覺，但後來到馬媽媽離世前兩日，又說自己見到很多人在前面走來走去，當時馬德鐘已深知不妙，因為前面一個人都冇，而果然兩日後，母親也病逝。因此馬德鐘相信人死前會產生幻覺，也邀請網民分享自己的經歷。

馬德鐘講起父母臨終前的情況，兩位在離開前幾天，都不約而同地產生幻覺，突然表示自己見到眼前出現很多人。（YouTube@馬德鐘）