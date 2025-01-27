阿SA蔡卓妍厚實低沉聲線唱《明知故犯》　網民激讚：唱得不錯

轉眼入行近25年，紅足25年的阿SA蔡卓妍，歌影雙棲都發展得順風順水，外貌身形都完全凍齡猶如少女完全不似42歲，被封中女天花板﹗近日她除了忙於宣傳電影，出席一個活動時更開金口獻唱多首歌，被現場歌迷大讚是「行走的CD」﹗



阿SA蔡卓妍外貌身形都完全凍齡猶如少女完全不似42歲，被封中女天花板﹗（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍外貌身形都完全凍齡猶如少女完全不似42歲，被封中女天花板﹗（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍外貌身形都完全凍齡猶如少女完全不似42歲，被封中女天花板﹗（IG：@choisaaaa）

近日阿SA忙於宣傳主演的賀歲喜劇《祥賭必贏》，與張繼聰到處做訪問及謝票。THREADS有網民上載一段阿SA唱歌片段，衣著打扮與1月25日《祥賭必贏》 優先場見面會一樣，白TEE配黑色鍋釘皮外套，阿SA連唱多首歌曲包括《你最紅 》、《明知故犯》、《開到荼蘼》等

阿SA蔡卓妍近日忙於宣傳主演的賀歲喜劇《祥賭必贏》。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍近日忙於宣傳主演的賀歲喜劇《祥賭必贏》。（IG：@choisaaaa）

阿SA蔡卓妍25號出席《祥賭必贏》優先場見面會。（IG：@choisaaaa）

網民留言指：「阿 Sa 昨晚在一個私人派對上獻唱多首歌曲， 其實都唱得不錯，唱得比較輕鬆無壓力。」聽到阿SA聲音比以往低沉厚實，高音處亦算穩定比以前進步，睇完片後有人和應：「你睇過演唱會就會知明顯係好左，聲帶閉合好左好多。」但亦有人指：「…不錯？？？？？？？？？？？ 把聲爆晒拆喎」。

阿 Sa 蔡卓妍1月25日出席謝票。（IG：@choisaaaa）

阿 Sa 蔡卓妍在一個私人派對上獻唱多首歌曲。（ Threads截圖）

阿 Sa 蔡卓妍在一個私人派對上獻唱多首歌曲。（ Threads截圖）

阿 Sa 蔡卓妍在一個私人派對上獻唱多首歌曲。（ Threads截圖）

阿 Sa 蔡卓妍在一個私人派對上獻唱多首歌曲。（ Threads截圖）

網民評價阿 Sa 蔡卓妍唱功。（ Threads截圖）