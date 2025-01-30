獨家｜素海霖狂接廣告冇停手 親回應新作進度︰再拍一定是3P
素海霖（繪麗奈）自2023年正式出道，成為香港首位拍攝日本AV的女優後，贏了人氣，亦同時贏埋廣告客戶，各式各樣的產品找她代言，男士健康產品、避孕套等，源源不絕。問到素海霖廣告費多少？她只透露至少6位數才會接拍。不過酬勞都不是最開心，最開心是客戶承諾的港鐵燈箱及小巴車身廣告都一一兌現。廣告不斷，但「正職」AV作品似乎停下來，素海霖接受《香港01》獨家訪問時，便率先透露第七部作品的拍攝進度。
場地鳴謝︰The Cove
最開心港鐵有廣告
素海霖出道以來，廣告一個接一個，至於對酬勞是否滿意？她坦言現在最少要六位數才接拍，不過酬勞都不是她首要考慮條件。「如果是自己有興趣的，收便宜一點都可以。至於客戶闊綽與否都不是首要，例如最近的避孕套廣告，我第一次可以在地鐵站賣到廣告，當初可能身份問題，港鐵未必批准，但最終都順利出到街。大家可以留意，廣告相中，其實是用效果遮了我胸部的。」至於另一滿意作品，是代言男士保健產品。「他們有在小巴賣廣告，我都好開心，專程去打卡。」
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曾遇怪客趕自己走
有廣告拍當然開心，但偶然遇到怪客也令她無所適從。「最深刻是，我化好妝、換好衣服，準備過去，我不知道甚麼原因，可能對方心情不好，突然叫我走，還講晒粗口。當刻我忍住，沒理由跟他吵，況且我走了是他的損失，因為我習慣接工作時已收足錢，如果未收錢我就會跟他吵。」
但趕走人後，事情還未完，過了數小時後，對方又致電她著她回去。「我說不可以，不是你叫我來就來，走就走，現在不是跟你拍拖，拍拖都可能會理你，但現在是工作，不可能太情緒化。」這個經歷，可謂一宗奇遇。
被公司雪藏冇得拍？
人氣高企，但自推出6部作品後，一直未有新作，令坊間傳出她被公司雪藏的傳聞，到底是否屬實，就由當事人親自回應︰「如果一間公司要雪藏我，是絕對不會理會我的，但大家可以看看，跟隨名器附送的即影即有相片，我是穿上公司給我的泳衣，要問過公司才可以推出，他們都批准讓我這樣拍，就即是我沒有被雪藏。
積極準備新作品
至於新作品的進展，到底是遇上甚麼困難？「其實都是合約問題，我已經自費去了日本很多次洽談，但大家又可以看看，在我沒有新作推出期間，坊間也沒有一個新的（海外）人士出現，不要說香港，連台灣、新加坡、馬來西亞、泰國都沒有人可以成功進軍日本AV界，這就知其實市場正存在著一個很難解決的難題，要處理到才可以繼續。」
素海霖︰「目前為止我都不會放棄，現在28歲，還可以繼續試，到30歲再試不到才放棄吧！」既然未必有機會再拍，可會想到就此收山？「我當然想繼續拍下去，因為大家都還在唾罵我，很多演出都未做，大家說3P又沒有，甚麼都沒有，但我有自己的計劃，如果我第三部就3P，那麼之後到第八部就要5P？所以我不可以因為你們罵而去改變。」
不過素海霖都好清楚，如果下次再拍，尺度要大一點。「一定是3P，至少。而且那個程度一定會激進一點，就如買相一樣，我買相買來買去都是那些尺度，其實不會有增長的，一定要有爆炸性，才可以繼續做下去。」在此希望不久將來，素海霖繪麗奈，將會為大家帶來第七部作品，而且有無限驚喜。