獨家｜素海霖狂接廣告冇停手　親回應新作進度︰再拍一定是3P

素海霖（繪麗奈）自2023年正式出道，成為香港首位拍攝日本AV的女優後，贏了人氣，亦同時贏埋廣告客戶，各式各樣的產品找她代言，男士健康產品、避孕套等，源源不絕。問到素海霖廣告費多少？她只透露至少6位數才會接拍。不過酬勞都不是最開心，最開心是客戶承諾的港鐵燈箱及小巴車身廣告都一一兌現。廣告不斷，但「正職」AV作品似乎停下來，素海霖接受《香港01》獨家訪問時，便率先透露第七部作品的拍攝進度。



素海霖出道以來，有不少客戶找她合作，自己都相當滿意。（葉志明 攝）

場地鳴謝︰The Cove

最開心港鐵有廣告

素海霖出道以來，廣告一個接一個，至於對酬勞是否滿意？她坦言現在最少要六位數才接拍，不過酬勞都不是她首要考慮條件。「如果是自己有興趣的，收便宜一點都可以。至於客戶闊綽與否都不是首要，例如最近的避孕套廣告，我第一次可以在地鐵站賣到廣告，當初可能身份問題，港鐵未必批准，但最終都順利出到街。大家可以留意，廣告相中，其實是用效果遮了我胸部的。」至於另一滿意作品，是代言男士保健產品。「他們有在小巴賣廣告，我都好開心，專程去打卡。」

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第一次可以在地鐵站賣到廣告，素海霖興奮得到廣告前打卡。（thisisshl@IG圖片）

小巴車身廣告，都令自己肖像四圍走。（thisisshl@IG圖片）

曾遇怪客趕自己走

有廣告拍當然開心，但偶然遇到怪客也令她無所適從。「最深刻是，我化好妝、換好衣服，準備過去，我不知道甚麼原因，可能對方心情不好，突然叫我走，還講晒粗口。當刻我忍住，沒理由跟他吵，況且我走了是他的損失，因為我習慣接工作時已收足錢，如果未收錢我就會跟他吵。」

但趕走人後，事情還未完，過了數小時後，對方又致電她著她回去。「我說不可以，不是你叫我來就來，走就走，現在不是跟你拍拖，拍拖都可能會理你，但現在是工作，不可能太情緒化。」這個經歷，可謂一宗奇遇。

素海霖曾遇過怪客，畀足酬勞後竟當場罵走她，最後又著她回去。「我說不可以，現在不是跟你拍拖，拍拖都可能會理你，但現在是工作，不可能太情緒化。」（葉志明 攝）

被公司雪藏冇得拍？

人氣高企，但自推出6部作品後，一直未有新作，令坊間傳出她被公司雪藏的傳聞，到底是否屬實，就由當事人親自回應︰「如果一間公司要雪藏我，是絕對不會理會我的，但大家可以看看，跟隨名器附送的即影即有相片，我是穿上公司給我的泳衣，要問過公司才可以推出，他們都批准讓我這樣拍，就即是我沒有被雪藏。

隨名器禮物送的親筆簽名即影即有，是穿上公司提供的泳衣，要問准公司才可以推出，「若果如坊間所指我被雪藏，公司就根本不會理我。」（葉志明 攝）

積極準備新作品

至於新作品的進展，到底是遇上甚麼困難？「其實都是合約問題，我已經自費去了日本很多次洽談，但大家又可以看看，在我沒有新作推出期間，坊間也沒有一個新的（海外）人士出現，不要說香港，連台灣、新加坡、馬來西亞、泰國都沒有人可以成功進軍日本AV界，這就知其實市場正存在著一個很難解決的難題，要處理到才可以繼續。」

繪麗奈第一張AV作品，銷量非常好，更曾在每日AMAZON JAPAN銷量排行榜中排第一名。（網上圖片）

素海霖︰「目前為止我都不會放棄，現在28歲，還可以繼續試，到30歲再試不到才放棄吧！」既然未必有機會再拍，可會想到就此收山？「我當然想繼續拍下去，因為大家都還在唾罵我，很多演出都未做，大家說3P又沒有，甚麼都沒有，但我有自己的計劃，如果我第三部就3P，那麼之後到第八部就要5P？所以我不可以因為你們罵而去改變。」

+ 2

不過素海霖都好清楚，如果下次再拍，尺度要大一點。「一定是3P，至少。而且那個程度一定會激進一點，就如買相一樣，我買相買來買去都是那些尺度，其實不會有增長的，一定要有爆炸性，才可以繼續做下去。」在此希望不久將來，素海霖繪麗奈，將會為大家帶來第七部作品，而且有無限驚喜。