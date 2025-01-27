90年代最上鏡港姐重返母校極受歡迎　曬流利英語表現親民零架子

現年53歲的樊亦敏在1991年港姐中奪得「最上鏡小姐」，近年憑《愛·回家之開心速遞》「白天娥（三太）」一角成功入屋，更在《萬千星煇頒獎典禮2022》獲得「最受歡迎電視女角色」獎。樊亦敏今日（27日）在社交平台分享返回母校嘉諾撒聖瑪利書院的建校125周年紀念活動情況，受歡迎程度爆燈，有衣錦榮歸的感覺。

樊亦敏在1991年港姐中奪得「最上鏡小姐」。（電視截圖）

樊亦敏在1991年港姐中奪得「最上鏡小姐」。（影片截圖）

樊亦敏因為「三太」一角入屋。（IG@amyfan3796）

樊亦敏都好係LABUBU狂迷。（IG@amyfan3796）

樊亦敏喺《萬千星煇頒獎典禮2022》獲得「最受歡迎電視女角色」獎。（IG@amyfan3796）

樊亦敏一身休閒打扮，穿上紅黃格仔恤衫配牛仔褲，配襯Hermès小手袋。影片中，見樊亦敏由入門口到進入課室內都好受歡迎，大家都叫她做「三太」，她一邊簽名一邊叫學妹記得讀好書。期間她走到一間課室，以英語拍片給當年教她的戲劇老師。雖然歲月流逝，但仍希望對方記得自己。樊亦敏謙稱自己英文不是太好，但全英講話依然得流暢，因為這位老師令她喜歡英文，並說：「I enjoy poet and enjoy play（我喜歡詩人，也喜歡玩耍）」，感謝老師的教導。

樊亦敏母校125周年紀念。（小紅書截圖）

樊亦敏好受師妹歡迎。（小紅書截圖）

仲遇到小劇迷，話有睇《愛回家》。（小紅書截圖）

樊亦敏希望以前教佢戲劇老師記得自己。（小紅書截圖）

樊亦敏謙稱英文唔係太好。（小紅書截圖）

隨後樊亦敏再走到戶外操場，鏡頭見到一樓大班穿校課的學妹揮手尖叫；之後她再與另一班學妹合照，樊亦敏在前排C位，全無架子教大家交叉腳蹲下，學妹們齊叫「我愛三太」兼拍手，搞到樊亦敏紅都面晒，要掩面狂笑。她在IG寫道：「非常感謝師妹們的愛戴，我會好好努力 三太愛你們❤️大家一起加油 活出美麗自信自強人生❤️#stmary #canossian #美好的一天 #愛回家之開心速遞 #tvb 」。

一樓都好多同學仔圍觀。（小紅書截圖）

派心心。小紅書截圖）

簽名都簽到手軟。（小紅書截圖）

好多人要影合照。（小紅書截圖）

大合照仲大嗌：「我愛三太！」冧死啦！（小紅書截圖）

三太笑到掩嘴。（小紅書截圖）

樊亦敏在1991年港姐中奪得「最上鏡小姐」。（IG@amyfan3796）

重返母。（IG@amyfan3796）