爆紅視后帶朋友迫平民小店歎車仔麵　食得滋味露可愛模樣勁貼地

現年49歲的佘詩曼（阿佘）近年憑無綫劇集《新聞女王》紅遍中、港兩地，事業再創頂峰，而且吸金力驚人，商演、廣告一個接一個，絕對是圈中小富婆，雖然如此，但阿佘私下非常貼地，愛「掃街」品嚐地道美食，經常見到她分享吃燒賣、腸粉的視頻，一點視后架子都沒有。

佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角攞獎攞到手軟，事業再創頂峰。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼雖然是圈中小富婆，但私下卻非常貼地，愛掃地道美食。（IG@charmaine_sheh）

阿佘雖然現正忙於拍攝新劇《正義女神Themis》，但有朋友來港旅行，她都一盡地主之誼帶對方品嚐地道美食。阿佘朋友在小紅書以「言法官帶我吃美食～#香港#佘詩曼」為題分享道：「香港此行謝謝我美麗善良的姐姐 @佘詩曼 Charmaine Sheh 帶我吃我最愛的美食。謝謝你對我的偏愛，愛你一萬你」。

佘詩曼近日為《正義女神Themis》開工。（小紅書圖片）

佘詩曼帶朋友去食車仔麵。（小紅書圖片）

相中所見，阿佘帶著朋友及其御用化妝師去食車仔麵，雖然看上去舖內坐位比較逼夾，但無礙大家的心情，而且還意外透露了視后口味，原來阿佘食車仔麵會叫豬大腸、牛肚和魚皮餃，影相時，她還對著鏡頭做出咬筷子的可愛模樣，看來食得好滋味。雖然當日阿佘打扮低調，束起頭髮以淡妝示人，但依然非常靚女，皮膚狀態積極，網民紛紛留言大讚：「好美的姐姐啊，美食看起來很好吃誒」、「姐姐辛苦啦期待新劇呀」、「阿佘好正，迫小店，一啲視后架子都無」。

佘詩曼身材KEEP得好好。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼身材KEEP得好好。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼外表仍非常少女。（IG@charmaine_sheh）