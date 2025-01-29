頂流男神首次演出春晚感光榮　粉絲現場打氣支持竟以黑面回禮？

現年40歲的周柏豪家庭、事業兩得意，與太太朱敏君 (Stephanie) 婚後育有一對寶貝仔女，大女周芯悅現已5歲，細仔亦3歲，一家四口生活幸福愉快。有太太這個最強後盾把屋企照顧好，也讓柏豪可以全力在事業上衝，近年柏豪內地市場，亮相《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等多個綜藝節目令他知名度急升，加上形象健康又靚仔，成為不少女生心目中的男神，有極高人氣。今年還有機會首次演出春晚，不少粉絲為他獲得肯定感到開心，但有粉絲到場打氣竟換來男神黑面對待，究竟發什麼事呢？

周柏豪在內地愈來愈紅。（IG@punkhippie）

周柏豪近年在內地亮相多個綜藝節目，令他知名度急升。（視頻截圖）

周柏豪出名錫粉絲。（小紅書）

柏豪近年在內地撈得風山水起，並成功圈粉擁極高人氣，今年還升呢有份亮相央視「2025年春節聯歡晚會」演出，絕對是對他這幾年在內地發展的一個肯定，周柏豪接受央視訪問時表示：「今年是他第一次來到春晚，在這裡就覺得非常的光榮，還有就是看到很多前輩們的歌手和自己的朋友，來到就覺得好像一個家一樣。我參演的節目非常經典，有很多經典的歌曲在裡面，然後好看、好帥、好美、好聽。」

周柏豪今年首次參與春晚。（微博截圖）

周柏豪對可以參與春晚感到很光榮。（微博截圖）

周柏豪在春晚會帶來「經典串燒」。（微博截圖）

近日，柏豪忙於為春晚演出節綵排，有粉絲在央視總台偶遇男神，並把視頻分享到小紅書，粉絲以「蹲了三次終於等到了！」為題激動寫道：「作為北京的柏豪粉能在北京見一次周柏豪太不容易了（平常都是我飛大灣區看哥演唱會），終於了我15年沒在東直門來福士見到柏豪哥的遺憾了。哥出現的太突然了，準備了一肚子話也沒來得及說，不過哥妝造完以後也太帥了，周柏文也好靚仔哦。」

周柏豪現身央視總台被捕獲。（小紅書截圖）

見到粉絲「面燶燶」？（小紅書截圖）

周柏豪聽到粉絲叫他名字時，他只微微點頭，沒有露出任何笑容。（小紅書截圖）

片中所見，周柏豪穿上黑色羽絨，裡面一身西裝打扮，帥氣滿滿地走入錄影廠，現場有粉絲守候，一見到男神即舉機拍攝，並連聲呼叫：「柏豪哥、柏豪哥。」但向來寵粉的柏豪，面對粉絲的熱情，竟一反常態顯得非常冷淡，聽到粉絲叫他名字時，他只微微點頭，沒有露出任何笑容、也沒有放下腳步；期間有疑似工作人員正面向他禮貌點頭打招呼，柏豪也沒有理會，直行直過，「黑面」舉動令人費解。有網民替博主被偶像冷待感不值，留言：「為什麼黑臉」、「他好像不太想理你」；但也有粉絲替偶像講好說話，認為柏豪首次出演春晚心情難免緊張，希望集中演出培養情緒也人之常情，並盛讚偶像是「目前港圈歌手裡的最後一個型男。粉絲如此支持，看來柏豪要學習一下緊張下的表情管理了。

期間有疑似工作人員正面向他禮貌點頭打招呼。（小紅書截圖）