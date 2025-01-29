內地客唐詩詠麵包店外排隊遇高空擲石　猜測原因感噁心店方速回應

43歲視后唐詩詠於銅鑼灣有份開設的吐司專門店「33 cubread」，自開業以來大受歡迎，每日麵包出爐時間前都會有數以百計的人在門外排隊購買，人氣極旺。可是，近日有內地網民在小紅書上以「冒著生命危險，打卡香港網紅麵包店」為題發文，稱自己的小朋友是唐詩詠粉絲，所以特意來港到唐詩詠的麵包店「朝聖」打卡，稱「就算沒碰到本人，買到麵包也滿足」。

唐詩詠有份開設嘅吐司專門店人氣極旺（ig圖片）

自開業以來大受歡迎，每日麵包出爐時間前都會有數以百計的人在門外排隊購買。（ig圖片）

事主憶述當日排隊的人流不算多，可是排了約10分鐘後，「突然上面有石頭掉落」。原本事主以為是樓上建築外牆石屎剝落所致，故讓小孩靠牆站，自己仍站在隊伍中。但不久之後石頭再次掉落，事主更不幸「中頭獎」被石頭擊中頭頂，表示：「讓我一下子叫出聲了」。

事主表示當日排咗約10分鐘後，「突然上面有石頭掉落」。（小紅書圖片）

事主表示當日排咗約10分鐘後，「突然上面有石頭掉落」。（小紅書圖片）

連續有石頭掉落。（小紅書圖片）

內地客被石頭擊中頭頂。（小紅書圖片）

有正在排隊的客人覺得是樓上有人故意高空擲石，店舖職員得悉後也立即叫物業來查看情況。事主推測可能是明星效應，稱：「麵包店生意太好遭人嫉妒，或者排隊的人太多，他們覺得哪裏不舒服了，才用這種噁心又低級的手段來嚇唬人」。事主續指：「這種事情其實是嚴重威脅到生命安全，萬 一砸的不巧，是要出人命的！」

帖文引起網民熱議，紛紛留言：「高空擲物違法的啊，快報警」、「這次是故意扔石頭，下次如果玻璃瓶？」、「不管怎樣都要報警，這次石頭下次是啥，而且都砸著頭了建議去檢查一下」。

網民議論紛紛。（小紅書圖片）

好多網民都覺得要報警。（小紅書圖片）

「33 cubread」昨日亦有在社交平台發出澄清啟事，唐詩詠亦在IG Story轉發：

[澄清啟事]

「尊敬的顧客及各界朋友：

關於早前發生的高空擲物事件，本店謹此作出澄清：

經過一連串調查，本店已聯絡了大廈管理處，發現涉事單位目前正在進行翻新工程，外牆尚未妥善處理，故出現外牆剝落的情況。對於外界的多方猜測，本店鄭重澄清，該事件純粹因施工問題所致，絕非故意高空擲物。

特此啟事，敬請理解。

33 cubread」

唐詩詠亦有轉發澄清啟事。（ig圖片）

有內地客喺唐詩詠麵包店外排隊期間，遇高空擲石事件。（小紅書圖片）