五索行年宵自爆已跟割席林作絕交　裕美撐姊妹踩男友：逢人嗌契哥

「最強小三」五索（原名鍾睿心）早前被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的情婦，成為全城熱話，後來吳家樂與鄧兆尊在直播節目中，狠批五索做法：「佢最錯係搵咗個好壞嘅軍師！」二人認為是林作教路，叫五索搞大件事，最終令事情愈來愈難收科。

五索因為被爆是馬清鏗情婦，成為全城熱話。（IG@5kidsokma）

不過林作卻激動澄清自己冇跟五索串通記者「夾新聞」，並謂：「我沒有建議過五索爆料，沒有和記者夾過、沒有提供過任何資訊給記者們。我甚至已經說了，我不同意一些關於小三的言論。但這三位仁兄，卻在這個節目裡面至少四次提及整件事是我作為軍師策劃。」他指自己有為五索的事業和人生給過建議，亦有一齊拍片和接受無關痛癢的直播訪問，但他強調：「我沒有參與、沒有同意、更沒有策劃什麼爆料造流量計劃。我根本只是個陪跑。內情，我都不知道。可是幾位講到我係一手策劃，對我影響、傷害很大。」更要求吳家樂跟鄧兆尊將片段下架，否則採取法律行動。有人認為，林作與五索割席的做法反常，可能真的很怕得罪「馬家」。

吳家樂與鄧兆尊，在《娛樂好好玩》中，批評五索找了個很錯的軍師——林作。（YouTube@娛樂好好玩）

林作否認自己教五索策劃爆料造流量計劃，稱自己只是陪跑，不清楚內情，要求《娛樂好好玩》將節目下架。（IG@jolamchok）

而昨晚（年三十）五索在新片中，更自爆已跟林作絕交！裕美發布行年宵新片，先影住五索對垃圾筒吐垃圾，五索對鏡頭說：「我同佢已經絕咗交，係我絕佢交！」林作稱自己是行得正企得正的人，盡量希望對各方都圓圓滿滿，同大家都Friend，五索一聽就反白眼，而裕美都力撐姊妹，批男友：「不如咁講啦，你根本逢人嗌契哥，好冇呀？」

五索表示自己跟林作已絕交，強調是自己跟對方絕交。（Ig@wadahiromi）

林作解釋自己只希望做到面面俱圓，跟所有人都友好。（Ig@wadahiromi）

五索聽到都反白眼。（Ig@wadahiromi）

裕美都撐姊妹，稱林作：「你根本逢人嗌契哥！」（Ig@wadahiromi）

五索指雖然有錢人多數都不行年宵，但自己年年都行，之後他又開出畀$1,000林作做工人的要求，說給對方$1,000，他要幫手搬盆蘭花回家，林作𦧲飯應。之後裕美說想買盆花畀媽咪，五索就說她出錢送畀Auntie，叫裕美揀盆$100以下的年花，裕美隨即表示心領，「我未買過$100樓下嘅一紮花，我自己買得喇。」「你真係好離地呀！一盆花$100，唔係一支呀！」雖然睇得出林作與五索關係仍OK，但在短片中她除了叫林作做工人，更稱他是比較智障的小朋友，不過林作都相當配合。

五索指自己是少數會行年宵的有錢人。（Ig@wadahiromi）

裕美想買年花給母親，五索自薦畀錢送畀Aunite，叫對方揀盆$100以內的。（Ig@wadahiromi）

裕美隨即表示心領，對五索說：「你真係好離地呀！一盆花$100，唔係一支呀！」（Ig@wadahiromi）

五索還笑走在後面的林作和裕美好像工人。（Ig@wadahiromi）