《中年好聲音3》導師自揭患子宮肌瘤　最大11cm驚到由心震出嚟

現年41歲的謝文雅（Casey）是無綫節目《中年好聲音3》分組賽導師之一，日前她在社交平台透露自己患有子宮肌瘤，數目多達五粒，而最大一粒更被友人形容「bb個頭咁大？」，令她情緒一度波動。

謝文雅（Casey）是無綫節目《中年好聲音3》分組賽導師之一。（ig@caseytse）

謝文雅（Casey）是無綫節目《中年好聲音3》分組賽導師之一。（ig@caseytse）

謝文雅指最近經常被身邊朋友問近況，她說笑表示有一個「好消息」和一個「壞消息」，她寫道：「你想聽邊個先？其實『好消息』就係我最近做《中年好聲音3》嘅綠組導師，過程真係好開心好滿足，『壞消息』就係我發現我有『子宮肌瘤』，而且size仲要好大。」

原來收到「好消息」和「壞消息」的時間差不多，亦代表她做節目同時亦要面對病情，難怪有種「世事難料」的感覺。她透露自己一向沒有做身體檢查，發現時體內已有五粒子宮肌瘤，她續寫道：「最大嗰個瘤有： 10.2x9.6x11.4cm；第二大嗰個有：8.6x5.9x6.5cm；仲有三個相對地細啲嘅，基本上我個子宮都畀啲瘤堆實曬，無咩位剩。有媽媽級朋友仲講笑話咁最大嗰個瘤咁咪成個bb個頭咁大？」

謝文雅自揭患子宮肌瘤。（ig@caseytse）

最大有11cm，謝文雅話驚到由心震出嚟。（ig@caseytse）

謝文雅表示自己對子宮肌瘤這個病的資訊很貧乏，第一次聽到醫生談及病情，一時間亦難以接受，她說：「我係由個心震出嚟。。震到落個身。。再震到落隻手。。。我淨係記得醫生當時同我講，我啲瘤咁大，切都可能會裏面傷口好大會出好多血，微創都未必好多醫生肯做，同埋瘤越大。。癌變嘅機會就越高。。。仲有因為我嚴重貧血，要盡快入院輸血。。。我腦裏面淨係記得呢啲points。。。」不過，謝文雅透露現在過了大部分困惑的時間，因為已經進入手術後康復的道路，叫大家請放心。

謝文雅分享一個好同一個壞消息。（ig@caseytse）

醫生話瘤越大癌變嘅機會就越高。（ig@caseytse）

做《中年好聲音3》導師時已發現患子宮肌瘤。（ig@caseytse）