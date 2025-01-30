視帝舉家北上體驗農村生活　圍爐煮茶影賀年全家福

視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）結婚後，一家三口相當幸福，工作忙碌之餘煎PAN經常抽空陪囡囡小豬比到處玩。蛇年來到他們一家北上過節，創新地去到農村體驗生活兼拍攝賀年照，相當特別。



陳展鵬與單文柔（Phoebe）結婚後十分恩愛。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔一家三口。 （IG：@smyphoebe）

農曆新年來臨，陳展鵬與太太抽空與小豬比北上，到一個農莊圍爐煮茶順道拍攝賀年照，中國味濃相當特別。又去看小熊貓，氹得囡囡相當開心，單文柔留言：「結婚前，過年是享受家庭溫暖和自由，更多倚賴父母，享受着他們準備的一切，只需要負責欣賞媽咪煮的美食，享受節慶氣氛，結婚後，成為家庭活動嘅擔當，為家庭團聚做更多準備，無論那種狀態，還是最喜歡回家的路，在新年放空自己、心歸寧靜，就這樣簡簡單單、平平淡淡，讓我感覺到回家就是幸福，今年特意帶小朋友到農村感受大自然，圍爐煮茶，安然享受美好時光。」

陳展鵬與單文柔（Phoebe）帶小豬比去睇熊貓。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）帶小豬比去睇熊貓。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）帶小豬比去睇熊貓。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比一家三口北上度歲。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比一家三口北上度歲。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比一家三口北上度歲。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比到農村圍爐煮茶。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比到農村圍爐煮茶。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比一家三口相當幸福。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比一家三口相當幸福。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比到農村圍爐煮茶。 （IG：@smyphoebe）

陳展鵬與單文柔（Phoebe）與小豬比到農村圍爐煮茶。 （IG：@smyphoebe）