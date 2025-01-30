趙露思分享對抗抑鬱症歷程　被指用病情賣慘：需要正向營銷被重視

內地人氣女星趙露思年初發長文證實患有抑鬱情緒病，還控訴遭到前老闆拳腳相向，拿走了巨額分手費才讓她離開，引起廣大關注。目前正積極休養治療的趙露思，就在大年初一發千字文分享對抗病魔心路歷程，還回應被指利用抑鬱症搞營銷賣慘的傳聞，表達了自己的真實感受。

趙露思目前積極治療中。（趙露思微博圖片）

面對着抑鬱症，趙露思表示會坦然面對，認為抑鬱症是一個長期戰，但再努力一些就可以變成短期：「不如就把抑鬱症當成是來追債的朋友，你沒有權利讓它消失，除非你把欠款結清了。所以我認為重點不在甚麼時候痊愈，而是要怎麼努力治療。一開始是因為對疾病未知的恐懼，想了解這個病更多的根本，看了一些有關心理研究的書籍，和很多好心病友的分享，覺得現階段對我恢復最有用的—創造內啡肽+刺激血清素。我就是一直吃甜食，那激發的血清素可以直接讓我獲取短暫的開心。而努力創造內啡肽是我一直在做的慢性治療。」她坦承目前症狀同自身狀態都已經好了很多，這無疑是2025年送給愛她的人最好的新年禮物。

趙露思分享對抗病魔心路歷程。（趙露思微博圖片）

而面對着有網民指她利用抑鬱症營銷賣慘，她就二話不說：「所以就還是在搞營銷唄？是的，沒錯，是必須通過營銷推廣的方式，才能讓有誤解的人不帶差異化濾鏡看待抑鬱症，周圍會出現更多理解和支持的聲音，有底氣去面對這種不理解和不支持，能夠共情的人和企業會站出來保護需要保護的群體。抑鬱症需要正向營銷被重視，抑鬱症患者也需要被保護，接受正規治療。」強調自己的營銷會讓大家更加直觀感受到疾病的嚴重性：「營銷可以滿足需求，也可以創造需求。我得到了治療的時間，而我的事情讓大家能夠重視心理疾病問題，這就是正向營銷的意義。」

趙露思認為抑鬱症是一個長期戰。（趙露思微博圖片）

正向面對抑鬱症的她亦表示正向或負面的情緒都應該先被自己包容理解，這是唯一真正愛自己的方式，當感受被感受到，才是最重要的。她亦相信自己，相信痛苦會漫出內啡肽，相信生活的縫裡會漫出光。