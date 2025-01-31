高海寧曬團年飯合照　蘇民峰老婆激罕曝光傳家族背景超猛料

高海寧（高Ling）近日除了忙於宣傳與馬國明合作拍攝的賀歲片《麻雀女王追男仔》之外，早前還獲邀到美國洛杉磯登台演出，而今次更與堪輿學家蘇民峰一起工作，眾人完成工作後一起食團年飯，高Ling在IG曬出合照，並寫道：「岩岩食完年夜飯，好好味呀呀呀～祝各位新年行大運、大吉大利、幸運滿載♥️🥳🧧Happy Chinese New Year✨」

高海寧（高Ling）近日忙於宣傳與馬國明合作拍攝的賀歲片《麻雀女王追男仔》。（IG@sammkoling）

密密宣傳。（IG@sammkoling）

拜年！（IG@sammkoling）

高Ling與堪輿學家蘇民峰一起工作。（IG@sammkoling）

合照。（IG@sammkoling）

相中所見，蘇民峰老婆楊佳佳（Lilian）亦激罕露面，不少網民都留言大讚師母氣質出眾！現年64歲的蘇民峰是圈中著名的堪輿學家，有指他私人教授課程學費要300萬，還要與師傅夾八字，門檻極高，曾有報道指他的身家至少2.3億元！而蘇民峰多年來對感情相當專一，但就十分低調，多年來蘇民峰都只稱Lilian為女友，直至2005年才被雜誌踢爆早在1993年已經結婚。

蘇民峰老婆楊佳佳（Lilian）亦激罕露面。（IG@sammkoling）

團年飯。（IG@sammkoling）

蘇民峰相當識嘆。（IG@petersomanfung）

蘇民峰是吸金王。（IG@petersomanfung）

曾有報道指他的身家至少2.3億元！（IG@petersomanfung）

據知蘇太Lilian來頭不小，外公為國民黨將軍沈醉，生於台灣的她自小移居美國，90年代初來港做模特兒戀上蘇民峰。蘇民峰曾在阮小儀主持的《小儀與13型男》節目中罕談Lilian：「我唔係成熟，但我好現實，同我一齊會有安全感，以前窮得滯，啲女人嫌我窮，直到我呢個『愛人』，我窮都唔嫌棄我，第一餐同佢喺台灣飲茶，係佢埋單，因為佢驚我無錢畀，佢第一次嚟香港，佢買嘢送畀我，我都無買嘢送畀佢。」蘇民峰又笑言：「我都問過佢（Lilian）鍾意我咩，佢話覺得我可憐喎，由憐生愛。佢嗰時鍾意我係因為我醒目，仲有係因為我個人好玩，有邊個男朋友每日會同對方蒲天光，再行彌敦道返屋企吖。」而蘇民峰與太太經常周遊列國，又同樣熱愛下廚，十分恩愛！

蘇民峰多年來對感情相當專一，但就十分低調。（IG@petersomanfung）

多年來蘇民峰都只稱Lilian為女友，直至2005年才被雜誌踢爆早在1993年已經結婚。（IG@petersomanfung）

慶祝生日。（IG@petersomanfung）

慶祝生日。（IG@petersomanfung）

據知蘇太Lilian來頭不小，外公為國民黨將軍沈醉，生於台灣的她自小移居美國，90年代初來港做模特兒戀上蘇民峰。（IG@petersomanfung）

兩公婆一起去旅行。（IG@petersomanfung）

蘇民峰與太太經常周遊列國。（IG@petersomanfung）