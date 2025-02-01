搵命博系列｜綠葉拍戲眼睛硬食玻璃粉　有人傷完諗過從此轉行

撰文：黃梓恒
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作為一個演員，拍劇拍戲受傷在所難免，亦都總有一次受傷會特別深刻，甚至會對身體造成後遺症。以下呢幾位藝人都試過嚴重受傷，有人諗過從此轉行，有人甚至失憶過三日時間。

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