郭富城方媛情侶裝曬全家福賀年靚相　餐桌一名貴美食竟惹慳家揣測

現年37歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人已踏入結婚8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。她亦不時更新社交網同大家分享生活點滴。

郭富城方媛一家四口相當幸福。（方媛微博）

郭富城與方媛不時出雙入對。（方媛微博）

方媛蛇年賀年照。（方媛微博）

方媛蛇年賀年照。（方媛微博）

方媛蛇年賀年照。（方媛微博）

今個農曆新年，方媛除了曬出了她的靚靚賀年照同大家拜年之外，她昨晚又曬出了一家四口的賀年靚相，以及在家中拜年聚餐的美食照，留言寫道：「開開心心～過大年🧨🧧🐍」。相中可見方媛與老公郭富城以及兩名寶貝女兒在一棵巨型桃花前影全家福，夫妻倆穿上一藍一紅的情侶裝，兩個囡囡的眼睛雖然用太陽眼鏡emoji遮住了，但仍能看得出她們相當靚女，一個長得像爹地，一個長得像媽咪。其中一張相是兩個女兒在家中的背影，兩人伏在梳化上欣賞窗外的無敵美景。

郭富城一家四口賀年照。(小紅書)

而那張美食照入面，就可以看到有好多應節好意頭的菜式，也有方媛的家鄉美食，而當中的一大盤放滿鮑魚、瑤柱和海參等名貴食材的盤菜，竟成為了網民的焦點，惹來熱議。有網民留言表示：「連天王家，餐具都是中國特色主義不銹鋼鐵盆」，「原來天王家也用不銹鋼盆子盛菜呀」，即有不少網民糾正這個想法，指出是外賣訂製盤菜自帶的不銹鋼盤子，並非城城家中的餐具。

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)

方媛曬出賀年靚相。(小紅書)