佘詩曼胡杏兒曾傳爭視后有心病　罕有同場聚會一個安排證二人關係

農曆新年盛事之一，大年初二維港煙花匯演，歷時23分鐘的農曆新年煙花匯演準時在晚上8時上演，發放的煙花多達23,888枚。觀賞地點包括尖沙嘴、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園、紅磡繞道等。一眾藝人相約睇煙花，雲集視帝視后等含金量十足﹗



陳敏之相約多位圈中好友欣賞煙花匯演。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之相約多位圈中好友欣賞煙花匯演。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之相約胡杏兒一家等欣賞煙花匯演。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之上載多張照片，穿上粉紅色唐裝加紅色畫家帽心情大好留言：「年初二🎆睇煙花，多謝家豪哥的邀請，大人細路都好開心🤩」大批好友攜同子女一起看新年煙花匯演，包括佘詩曼、陳山聰及囝囝Jaco，胡杏兒與幾名兒子等，小朋友之間似乎很熟稔玩得十分開心。

陳敏之人緣甚好，與陳山聰父子攬實合照。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之與胡杏兒母子合照。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之夫婦與胡杏兒夫婦合照。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之與友人們食撈起，同檯仲有陳山聰及佘詩曼。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之人緣甚好，與佘詩曼面貼面合照。（IG：@sharonchanmanchi）

陳敏之人緣甚好，與胡杏兒攬實合照。（IG：@sharonchanmanchi）

值得留意是佘詩曼與胡杏兒罕有私下同場，陳敏之分別與兩位視后面貼面合照，但阿佘與杏兒則未有合照，阿佘與山聰及敏之同檯食撈起，杏兒則未見蹝影。2006年阿佘憑《鳳凰四重奏》中一人分飾四角，打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，勇奪當年《萬千星輝頒獎典禮2006》「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」成雙料視后，傳出二人有心病。早前胡杏兒自爆回內地無女一演，網民反應冷淡指「你估人人都係佘詩曼咩」，加上同場未有合照，始乎關係相當平淡。

2006年阿佘憑《鳳凰四重奏》中一人分飾四角 魏瑜鳳、汪子君、白慧珍、戴思嘉，打敗當年為《肥田囍事》增肥40磅的胡杏兒，成雙料視后

當年胡杏兒為拍攝《肥田囍事》時，體重在兩月內激增40磅。（《肥田囍事》劇照）

佘詩曼奪視后監年，曾與胡杏兒在《歲月風雲》合作，海報排位阿佘略勝杏兒。（TVB官網）

佘詩曼只上載了與陳山聰囝囝JACO合照。（IG：@sharonchanmanchi）