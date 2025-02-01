「五索」再爆與馬清鏗相識細節　被對方長期監視唔怕「被分手」

被封「最強小三」的34歲網紅「五索」Rachel鍾睿心自從被踢爆與身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗有婚外情，更自爆與其交往9年並誕下4名孩子，態度囂張引起全城嘩然。沉寂一陣後，她最近就亮相《絲打圍爐》剖白與另一半馬清鏗諗識的詳細經過。

Rachel承認自己做第三者，與大生銀行主席馬清鏗拍拖9年。（讀者提供）

與馬清鏗拍拖後，Rachel五年生了四個小朋友。（ig@5kidsokma）

「五索」透露當年有朋友想在富豪飯局找老闆贊助演唱會門票，並獲朋友邀請陪伴出席。五索跟隨朋友出席飯局後，在機緣巧合之下認識了飯局上的馬清鏗，從而改變了之後的命運：「我一開頭都無諗咁多，因為覺得佢當我朋友，其實佢好Nice，從來都無講過大話呃我。佢有同我講佢有結婚，我知道呢件事，所以一開頭都冇一齊。後尾，係因為我貪婪虛榮，因為佢成日揸唔同嘅跑車出嚟，我真係好鍾意跑車，佢嗰陣話唔係佢自己嘅，又講一個假名，我根本Google唔到佢！（估唔到佢咁有錢？）都估到嘅，我唔係咁白痴，點會啲跑車唔係你自己又成日揸出嚟。嗰時就係咁膚淺，因為成日揸唔同嘅跑車出嚟所以就好鍾意。」

五索今次訪問好有禮貌！（截圖）

因飯局結緣。（截圖）

「五索」透露自從與馬清鏗一齊後，購買從來未自過價錢牌：「信用卡任碌，生活費唔夠就問佢拎，佢每次都俾一大筆，冇計過。」其中問到五索在這九年來有否被其他有錢人照顧？五索斷言否認，並大爆另一半馬清鏗「管得好嚴」，直指他「長期一個鐘就打一次電話嚟」。主持之後追問打電話所為何事，五索直言「我唔知，我多數cut佢線，喂？唔得閒啊！大佬！你一個鐘打一次電話嚟，你想我講咩啊？」，更表示「屋企都係咁（打電話）」、「我真係唔知佢點解咁多電話要打」、「又唔係講啲咩好重要嘅嘢」。「五索」又透露事件爆出後，馬清鏗並不高興，但不怕「被分手」。

被長期監視。（截圖）

一早知對方已婚。（截圖）

山頂豪宅曝光，個廳大到可以打羽毛球。（ig@5kidsokma）

煮一餐就要三個工人執手尾。（ig@5kidsokma）