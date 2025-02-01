七師傅寄語保錡專心搞事業　再度狠批菊保戀：其實都未開始過

七師傅讚劉穎鏇蛇年有運行。（葉志明攝）

七仙羽（七師傅）同劉穎鏇今午喺旺角出席「開運盛典」，七師傅親傳開運秘笈，指屬雞嘅朋友今年將有運行，又指劉穎鏇將紅到宇宙。七師傅接受訪問時透露新年做到無時停，利是亦同過往一樣準備了一百萬，金額最小都有一百元。「我唔敢派少啲，因為怕佢哋喺背後咒我，我派利是出發點都係想大家開心。」

劉穎鏇全單接受七師傅開運秘笈，仲話唔急拍拖。（葉志明攝）

劉穎鏇唱賀年歌時，落台與市民selfie。（葉志明攝）

講到娛樂圈今年運程，七師傅指今年桃花特別多，叮囑一眾藝人切勿沾花惹草，男女之間亦都唔好亂拍視頻，問到其老友保錡初一即惹是非，七師傅表示過將日將會見到ERROR，到時會攬攬對方。「其實佢好正能量，但係可能做嘢唔諗後果。（可以點化？）佢屬羊，搵屬兔嘅人同佢會好夾，會增加佢嘅磁場，同埋要做兔啲善事的、積多啲功德，緋聞就會減退。」

七師傅再一次唔睇好「菊保戀」，仲以朋友身份叫保錡專心事業同跑步。（葉志明攝）

七師傅認為保錡只要向網友道歉，大家都會慢慢原諒佢。問到結婚沖喜會否有幫助，七師傅即謂：「佢應該無女朋友。（佢認咗）咁個女有無認佢？如果得個男嘅認就變單戀，我嘅睇法係藝人唔好拍拖，專心搞事業，因為粉絲係暗戀你嘛，但你同另一條女一齊會影響。（咁要佢菊梓喬分手？）其實都未開始過，保錡真係專心搞事業、跑步啦，跑步都分開。」七師傅又謂無論睇唔睇好「菊保戀」，都唔建議保錡拍拖。對於「菊保戀」，七師傅其實已非第一次給予負評，去年11月時就以「一定無好結果」狠批。