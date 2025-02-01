中年3｜生命鬥士李金凱搞喊全場　黃凱芹哭成淚人︰20分畀少咗你

《中年好聲音3》27強競賽部分將圍繞「節拍勁歌」及「心酸悲歌」兩個主題進行，27位選手將分為9組，每3人一組。分組準則是根據上回合得分作出排名，實力相若的3位選手會分為同組及進行PK賽，而3位之中最低分一位會跌入中年危機區。本周日（2日）播出一集，將是27強3人PK賽第二輪比賽，會有2個「勁歌組」及1個「悲歌組」演出，演唱歌單如下：李金凱《那些感動過人的歌》、善玥澄《Revolution》、阮慧珊《神奇女俠》、劉曉昆《往日情》、占士丁丁《Glimpse of Us》、侯靜伊《我懷念的》、宗倩如《拒絕再玩》、陳溢光《黑色狂迷》及楊炳德《愛情陷阱》。



本集亮點落在被封為「生命鬥士」的李金凱身上，10歲時因為觸碰到5千伏高壓電以致失去雙臂、導致永久傷殘的金凱，本集將娓娓道來廣東歌對他的影響、以及如何幫助他渡過失意的童年：「小時候我的手還在喲，跟朋友在一起會打架、會胡鬧，會看《英雄本色》、會想到《當年情》，廣東歌和香港電影陪伴了我整個童年。」正正因為這些廣東歌及香港電影的陪伴，讓自覺童年遭受了巨大災難的金凱、很快能於一、兩年時間內走出傷痛，金凱坦言選唱《那些感動過人的歌》的原因，是想表達「就算我什麼都沒有，我也有歌聲陪伴我」。

李金凱嘅演出搞到黃凱芹哭成淚人。

李金凱嘅演出搞到黃凱芹哭成淚人。

李金凱嘅演出搞到黃凱芹哭成淚人。

李金凱嘅演出搞到黃凱芹哭成淚人。

李金凱全程唔玩煽情，相當勵志以及有鼓舞性。

之後金凱全程面帶笑容、輕快自如地唱出本輪參賽歌曲，唱畢不但令「喊包」婉婉及肥媽瘋狂掉淚，就連黃凱芹（Chris）亦感動得紅了雙眼；面對主持及評審被感動得變成多愁善感，金凱不但沒有被影響，還反過來講笑話大搞氣氛，令婉婉亦不禁大為讚嘆：「所以我成日都話佢啲attitude，真係（正面到）頂唔順。」對於金凱的演出，Chris給出20分滿分：「你成張嘅歌詞我係冇打過一個叉，再加上你情感嘅表達、你嘅節奏、律動感，同埋你自己嘅聲底同音色，我只能夠加分、唔能夠減分，所以20分我已經畀少咗你。你搞到我喊，係咪要扣你分呀？」張佳添則一針見血點出金凱值得令人敬佩的地方：「你係其中一個我最欣賞嘅參賽者，唔單止因為你唱，係你成個人嘅態度、能量，好似你想整實啲個ear mon，你唔會叫人幫手，你會自己整。我自己都試過，但我個膊頭係冇可能掂到耳仔，呢個attitude真係非常之好。」

張佳添大讚金凱呢個用膊頭整理Ear Mon嘅小動作。

張佳添大讚金凱呢個用膊頭整理Ear Mon嘅小動作。

肥媽都畀金凱搞到係咁喊，想感受呢首歌到底有幾咁感動？密切留意明晚播出嘅新一集。

親為表演編排舞蹈 肥媽激讚阮慧珊：我戥你老公擔心

與李金凱同樣以積極態度面對人生不同挑戰及難關的，還有與他同組、患了第一型糖尿病的阮慧珊，選唱《神奇女俠》的慧珊，認為人生像是一場遊戲，每個玩家都有自己的武器和限制，但即使面對任何設定，只要盡力，也可以贏到最後，慧珊說：「我嘅限制係我每日都要打針去延續我呢場遊戲，但換個角度睇，其實呢個所謂限制都係遊戲設定啫，人生好多時都有好多難關，同打機一樣，你要挑戰咗難關你就可以賺到一啲技能。」為了令表演更具新鮮感，兩年前開始學跳舞的慧珊，更親力親為幫自己排舞，並在歌曲中段加插了一段機械舞，勇於挑戰自己的態度令人為之折服，就連要求出名高的周國豐也予以鼓勵：「你今日可以拋開平時嘅comfort zone，去呈現另一種慧珊感覺，我覺得係值得鼓勵。」肥媽更搞笑謂：「冇諗過家庭主婦可以突然咁變，我戥你老公擔心。」張佳添亦附和謂：「你幾有台型。」

阮慧珊嘅故仔同心聲，同樣都係十分勵志。

阮慧珊嘅故仔同心聲，同樣都係十分勵志。

阮慧珊嘅故仔同心聲，同樣都係十分勵志。

連隻舞都係自己排，真係好有心機同誠意。

連隻舞都係自己排，真係好有心機同誠意。