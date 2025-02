富三代老婆有家教跪地向爺爺拜年　平民出身結婚前曾遭家翁嫌棄

31歲的吳千語與「百億富三代」施伯雄(Brian)結婚一年多,二人經常高調曬恩愛,去年12月吳千語現身北京品牌晚宴時,因為貼身裝太貼身,被指肚凸凸疑有喜,後來施伯雄親自在社交平台發文表示:「謝謝大家的祝福 👶」但否認有喜。

吳千語做咗豪門少奶。(微博圖片)

吳千語與施伯雄結婚一年多。(抖音)

今個新年施氏夫婦就四出去拜年𢭃利是,施伯雄昨日(1日)在IG分享連日的新年活動,透露第一站就是去跟爺爺施子清拜年。相中見吳千語好乖巧,雙膝跪地向爺爺拜年,而老公施伯雄則在爺爺身旁,準備接大利是。施伯雄寫道:「1. 年初一拜年💙2. Perfect shirt @thebeaureguards 3. Xiao Bai says gong hey fat choi 4. 年初二 golf but caught no birdies 😂 5. Sugar carb diet 6. Super cool from @thebeaureguards 7. Always with one of the best gift boxes」。

吳千語跪地向爺爺拜年。(IG@brian_sph)

施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家,亦是香港政商界福建幫三大元老之一,有四個兒子,大仔施榮怡就是施伯雄爸爸。吳千語出道來一直被指家庭背景神秘,有傳她自幼在沙田沙角邨長大,父親曾於街市斬叉燒維生養活一家,吳媽媽則從小栽培女兒向上流社會進發。

由於身份懸殊,施伯雄曾在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》中,透露與吳千語拍拖初期不被家人認可:「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候,我爸當時就發了一個信息給我,他只是發了那個雜誌的封面,他一句話也沒有說,這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報道裏面,這個是他去表達他不滿意的做法。」

吳千語未結婚前為施爺爺賀壽。(施伯雄微博圖片)

吳千語未結婚前為施爺爺賀壽。(施伯雄微博圖片)

施伯雄爺爺施子清大宅,身邊還有至少8個工人。(影片截圖)

大叠100元美金。(影片截圖)

不過,吳千語最後用誠意打動施伯雄家人,逢年過節都識做送禮予施家,最終成功冧掂「未來老爺」,施伯雄續道:「中秋節的時候,她肯定會跟我的家人,有爺爺、爸爸、二叔、三叔、四叔、我姐姐,每一個家庭也會送一份月餅,或者是新年的時候,蘿蔔糕、年糕也會每一個家庭送一份,因為她覺得當時是我的女朋友,我送禮物給你的家人是代表我的一個尊重,其實最終我爸爸也被千語這種行為打動了,到了很後期我才知道我爸爸也有偷偷地在菜市場裏買新鮮的魚,最好的不同的斑,送過去千語媽媽爸爸的家。」

吳千語曾與施伯雄一起參加綜藝節目。(微博圖片)

吳千語表示自己恐育。(影片截圖)

二人結婚一年多。(吳千語微博圖片)

吳千語用誠意打動施家長輩。(ig圖片)