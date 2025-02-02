視后與母親20年冇聯絡　新年去陳凱琳屋企：一家人簡單就是幸福

現年35歲的龔嘉欣入行17年，憑《企業強人》中飾演方芳在《萬千星輝頒獎典禮2024》首度奪得「最佳女主角」，在台上講感言時大派洋葱，激動提及自己沒有家人在身邊，除了多謝珍姐煮飯給她外，亦特別多謝好友陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎一家人，她哽咽表示：「我冇屋企人喺身邊，但係你哋當我屋企人，逢親大時大節一定會邀請我去你屋企食飯。」

龔嘉欣爆冷奪得視后寶座。(節目截圖)

龔嘉欣台上特別多謝好友陳凱琳與鄭嘉穎一家人。(資料圖片)

應屆視后龔嘉欣。（IG圖片）

今個新年一身紅噹噹向fans拜年。（IG圖片）

今個新年龔嘉欣就到陳凱琳屋企與陳凱琳三子及父母一齊食開年飯，日前二人在社交平台出Po分享開心時刻，見鄭嘉穎和陳凱琳與三子一家五口穿上紅噹噹好應節，而龔嘉欣與陳凱琳則一左一右蹺實陳凱琳媽媽的手，完全融入家中。

陳凱琳寫道：「A VERY RED CNY! ❤️🥰😍❤️‍🔥又到新年啦！今朝一起身發覺電話有超過70+ 新年祝福！Thank you soooo much everyone~It’s our blessing to have all of you in our lives 💓好開心今年再次可以一家人齊齊整整食開年飯🥹🫶🏻喺屋企度食乳豬好過癮呀～ 🐷祝福大家呢年一切順利，最緊要身體健康！ 💪」龔嘉欣亦有留言：「一家人，齊齊整整食餐飯，傾吓偈，已經好滿足好開心！簡單就是幸福❤️❤️HAPPY CHINESE NEW YEAR! 🧧❤️」

龔嘉欣見到陳凱琳囝囝笑得勁開心。（ig@ghlchan）

龔嘉欣與陳凱琳則一左一右蹺實陳凱琳媽媽的手，完全融入家中。（ig@ghlchan）

鄭嘉穎同陳凱琳一家五口顏值相當高。（ig@ghlchan）

老夫少妻，但相當合襯！（ig@ghlchan）

龔嘉欣從小父母離異，由婆婆一手照顧長大。有傳媒曾報道指接知情人士爆料，龔嘉欣的母親已再嫁兼誕下一子，並指「有人」在內地有車有樓生活富裕，更經營廠房，卻一直濫用香港社會福利。為此報道，龔嘉欣罕有受訪談及自己身世，指父母早離異，成長過程很少接受父母，並由爺爺和嫲嫲照顧長大；她與母親更有20年沒有聯絡，只是大概知母親生活幸運快樂，因此不會打擾她。

三姊妹陳凱琳、譚凱琪同龔嘉欣。（ig圖片）

龔嘉欣台上都有多謝譚凱琪。（ig圖片）

龔嘉欣與母親20年冇聯絡。（ig@kungkaty）

龔嘉欣與父母關係疏離。（ig@kungkaty）

憑《企業強人》方芳一角奪視后。（電視截圖）