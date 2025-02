視后與母親20年冇聯絡　新年去陳凱琳屋企：一家人簡單就是幸福

現年35歲的龔嘉欣入行17年,憑《企業強人》中飾演方芳在《萬千星輝頒獎典禮2024》首度奪得「最佳女主角」,在台上講感言時大派洋葱,激動提及自己沒有家人在身邊,除了多謝珍姐煮飯給她外,亦特別多謝好友陳凱琳(Grace)與鄭嘉穎一家人,她哽咽表示:「我冇屋企人喺身邊,但係你哋當我屋企人,逢親大時大節一定會邀請我去你屋企食飯。」

龔嘉欣爆冷奪得視后寶座。(節目截圖)

龔嘉欣台上特別多謝好友陳凱琳與鄭嘉穎一家人。(資料圖片)

應屆視后龔嘉欣。(IG圖片)

今個新年一身紅噹噹向fans拜年。(IG圖片)

今個新年龔嘉欣就到陳凱琳屋企與陳凱琳三子及父母一齊食開年飯,日前二人在社交平台出Po分享開心時刻,見鄭嘉穎和陳凱琳與三子一家五口穿上紅噹噹好應節,而龔嘉欣與陳凱琳則一左一右蹺實陳凱琳媽媽的手,完全融入家中。

陳凱琳寫道:「A VERY RED CNY! ❤️🥰😍❤️‍🔥又到新年啦!今朝一起身發覺電話有超過70+ 新年祝福!Thank you soooo much everyone~It’s our blessing to have all of you in our lives 💓好開心今年再次可以一家人齊齊整整食開年飯🥹🫶🏻喺屋企度食乳豬好過癮呀~ 🐷祝福大家呢年一切順利,最緊要身體健康! 💪」龔嘉欣亦有留言:「一家人,齊齊整整食餐飯,傾吓偈,已經好滿足好開心!簡單就是幸福❤️❤️HAPPY CHINESE NEW YEAR! 🧧❤️」

龔嘉欣見到陳凱琳囝囝笑得勁開心。(ig@ghlchan)

龔嘉欣與陳凱琳則一左一右蹺實陳凱琳媽媽的手,完全融入家中。(ig@ghlchan)

鄭嘉穎同陳凱琳一家五口顏值相當高。(ig@ghlchan)

老夫少妻,但相當合襯!(ig@ghlchan)

龔嘉欣從小父母離異,由婆婆一手照顧長大。有傳媒曾報道指接知情人士爆料,龔嘉欣的母親已再嫁兼誕下一子,並指「有人」在內地有車有樓生活富裕,更經營廠房,卻一直濫用香港社會福利。為此報道,龔嘉欣罕有受訪談及自己身世,指父母早離異,成長過程很少接受父母,並由爺爺和嫲嫲照顧長大;她與母親更有20年沒有聯絡,只是大概知母親生活幸運快樂,因此不會打擾她。

三姊妹陳凱琳、譚凱琪同龔嘉欣。(ig圖片)

龔嘉欣台上都有多謝譚凱琪。(ig圖片)

龔嘉欣與母親20年冇聯絡。(ig@kungkaty)

龔嘉欣與父母關係疏離。(ig@kungkaty)

憑《企業強人》方芳一角奪視后。(電視截圖)