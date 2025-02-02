物流老闆之子自爆入行最兜踎日子　得幾十蚊與視帝一齊行路落山

曹永廉、黃智賢、唐文龍、麥長青、李思捷早前宣布以男團「Hey Brother」出道，五子加埋超過280歲，成為千禧年代最年長組合。日前Hey Brother接受「波姐」馮素波的網台節目《貼地嫲嫲馮素波》訪問，談到入行後最「兜踎」時期，唐文龍自爆曾住板間房，曹永廉、黃智賢和麥長青試過因為冇工開，去監製房扣門而遭受「鴿白眼」。

曹永廉、黃智賢、唐文龍、麥長青、李思捷早前宣布以男團「Hey Brother」出道。（IG@johnsonlee.official）

Hey Brother早前推出新歌《我為人人》。（IG@johnsonlee.official）

想不到，一向被視為TVB富二代，Hey Brother中最年紀、年僅50歲的李思捷原來都試過窮苦日子。一開始時，其他四子都指思捷「冇兜踎過」，思捷想了一會即說：「有有有」，並稱事業最谷底是在未簽入TVB前，他說：「我未簽TVB前已經係一個Artist，當時好想入TVB，嗰時我嘅收入係差到不得了，基本上係冇乜錢。」波姐問：「冇乜錢即幾多呢？得返兩毫子呀？」

五子上波姐網上節目，李思捷室內都戴太陽眼鏡。（YouTube截圖）

李思捷話自己都有兜踎日子。（YouTube截圖）

李思捷續說：「講你聽，有次我經理人搞咗個聖誕派對，喺佢屋企，嗰晚芳芳姐都喺到，我同依家某個視帝都有出席，因為我哋係同一個經理人，佢現在仍然喺TVB。當時派對完咗，我冇收入，唔關經理人事，可能係我自己嘅問題，派對飲飽食，我就同嗰個視帝一齊行落山，然後，其實佢得返幾十蚊，我又幾十蚊，一齊坐地鐵返屋企，但嗰個站又去唔到屋企，仲要行多20分鐘。嗰個過程我覺得發生咩事呀，點解會咁㗎，仲記得我一兩年前仲OK㗎喎，剛拍完電影，完咗後簽網站，網站執咗，之後又出過唱片，點解會咁渣，要淪落行落山去地鐵站，得幾十蚊仲要行返屋企。」

他透露當時未到30歲，一度反思自己是否適合在娛樂圈發展，他說：「諗緊仲啱唔啱我做㗎呢行，問緊自己，嗰陣仲未到30歲。同自己講我仲有啲嘢喎，我讀呢一科，自己都幾好笑吖，覺得自己仲有啲嘢，思想好忐忑。」

李思捷扮四大天王都好勁！（IG@johnsonlee.official）

李思捷自爆曾與當時未做視帝嘅男演員因為冇錢要一齊行路落山。（VCG）

李思捷出身富裕家庭，爸爸李樹全是一間物流公司的老闆，業務遍布美國、東南亞名大中華，據指香港手持的物業約3,500萬；媽媽馮筱儀曾是一名中學老師，家姐李思維除是公關公司老闆，又在電台擔任主持，李思捷一家四口住在約千萬的何文田山道加林閣。

李思捷一家四口。（影片截圖）

李思捷曾參加過《住家廚神終極戰》勇奪冠軍，並有「香港廚神」之稱。（影片截圖）

李思捷曾參加過《住家廚神終極戰》勇奪冠軍，並有「香港廚神」之稱。（影片截圖）

去年李思捷陪媽媽一齊上薛家燕主持的《家常便飯爭霸戰》節目做星級試食員。（資料圖片）

去年李思捷陪媽媽一齊上薛家燕主持的《家常便飯爭霸戰》節目做星級試食員。（資料圖片）

李思捷10歲時舉家移民加拿大，他在多倫多大學美術系學士畢業後，到美國攻讀導演及電腦動畫課程。1998年回流香港，因為參加「喜劇之王訓練班」而入行，有機會在《喜劇之王》中扮演一名導演，與成龍有對手戲。加入TVB後，拍過不少劇集，但令人印象最深仍是在《福祿壽》節目系列，以扮四大天王扮到出神入化，而獲封「扮嘢天王」。過去，李思捷便曾花逾百萬購入紅色法拉利二手車給自己做新年禮物，坦言辛苦儲多年錢才買得心頭好。

李思捷曾在《喜劇之王》中扮演一名導演，與成龍有對手戲。（影片截圖）

李思捷曾在《喜劇之王》中扮演一名導演，與成龍有對手戲。（影片截圖）

《思家大戰》口碑不俗，李思捷更曾獲「最佳男主持」。（節目截圖）

李思捷在多倫多大學美術系學士畢業後，到美國攻讀導演及電腦動畫課程。（資料圖片）

阮兆祥與李思捷扮新何太與何伯維妙維肖。(節目截圖)

李思捷家境不俗。（資料圖片/葉志明攝）

李思捷透露不喜歡扮女人。（節目截圖)