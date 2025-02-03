大S逝世丨S媽送別愛女心痛發聲　求幫助熙媛完成心願

大S徐熙媛病逝，終年48歲。據悉大S遺體會在日本火化，之後再運返台灣安葬。大S昨日傳出死訊後，家人一直未有回，直至今日小S透露經理人證實消息。而白頭人送黑頭人的大S媽媽，今午亦透露好友、台灣知名製作人王偉忠代發聲明，表示目前家屬正在日本辦理手續，暫時還無法返回台灣，更發出唯一懇求「徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。」希望家人抵台處理後事時不要被跟隨。

大S在台灣病逝。（微博圖片）

王偉忠代S媽家人發聲明全文：

「大家好，我是王偉忠，身為徐家摯友，受徐媽媽之託，在此轉達她想說的幾句話。

首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。

同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。

熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。」

大S媽媽希望家人抵台處理後事時不要被跟隨。（微博圖片）

一家人感情好要。（網上圖片）

三母女感情要好。（微博圖片）

另外，大S的遺產分配亦成為外界關注焦點，據指大S擁有數億台幣身價，包括房產、投資等各項資產，而她生前與汪小菲的離婚訴訟至今尚未完全完結。