43歲演技超班港姐屋企添新成員　訂婚4年仍未出嫁被瘋狂催婚

43歲的李施嬅(Selena)參選2003年港姐雖然三甲不入,但奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」順利入行,2019年與TVB結束賓主關係後,演藝之路似乎愈走愈順遂,年前回巢接拍《金宵大廈》、《新聞女王》均大受歡迎,她更憑着《金宵大廈》在萬千星輝頒獎典禮分別奪得「最受歡迎電視女角色」及與陳山聰一同獲「最受歡迎電視拍檔」,並於《紐約電視電影節2021》奪「最佳女演員」優異獎,演技備受肯定。

李施嬅參加2003年港姐入行。(影片截圖)

《新聞女王》亦大受歡迎。(IG圖片)

43歲李施嬅經常被催婚期。(IG圖片)

4年前與健身教練男友訂婚。(IG圖片)

李施嬅近年主力發展內地市場,日前透露家中添了一位新成員,原來李施嬅榮升姑姐,她在IG分享與「小龍女BB」合照,見施嬅抱住可愛姪女selfie笑得好開心,散發母愛,寫道:「我係S姑姐,小龍女太可愛了!已經學識 #selfie?李寶寶,要身體健康,越大越似姑姐!My niece is just a perfect mix of chubbiness and cuteness!!!!(我的姪女就是胖乎乎又可愛的完美結合!)」。網民大讚兩姑姪似樣,「BB好似你!」

李施嬅做咗姑姐。(IG圖片)

小龍女BB好得意。(IG圖片)

網民覺得佢哋好似樣。(IG圖片)

李施嬅至今仍未婚,2021年3月高調曬鑽石戒指,宣布與星級教練車崇健(Anson)訂婚,近年屢傳婚訊,甚至傳二人在美國結婚,但未得到李施嬅證實。早前李施嬅跟胡說八道會姊妹到美國舉行巡迴唱演,未婚夫Anson亦罕有現身支持,對於被催婚期,李施嬅回覆傳媒時表示因疫情後大家各有各忙,揚言「幾時簽張紙都冇乜所謂」,最重要兩人關係好。

李施嬅早前與胡說八道會登台,未婚夫車崇健亦有現身支持。(IG圖片)

李施嬅早前與胡說八道會登台,未婚夫車崇健低調現身支持。(IG圖片)

2021年3月星級教練車崇健(Anson)向李施嬅求婚。(IG圖片)