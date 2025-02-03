43歲演技超班港姐屋企添新成員　訂婚4年仍未出嫁被瘋狂催婚

43歲的李施嬅（Selena）參選2003年港姐雖然三甲不入，但奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」順利入行，2019年與TVB結束賓主關係後，演藝之路似乎愈走愈順遂，年前回巢接拍《金宵大廈》、《新聞女王》均大受歡迎，她更憑着《金宵大廈》在萬千星輝頒獎典禮分別奪得「最受歡迎電視女角色」及與陳山聰一同獲「最受歡迎電視拍檔」，並於《紐約電視電影節2021》奪「最佳女演員」優異獎，演技備受肯定。

李施嬅參加2003年港姐入行。（影片截圖）

《新聞女王》亦大受歡迎。（IG圖片）

43歲李施嬅經常被催婚期。（IG圖片）

4年前與健身教練男友訂婚。（IG圖片）

李施嬅近年主力發展內地市場，日前透露家中添了一位新成員，原來李施嬅榮升姑姐，她在IG分享與「小龍女BB」合照，見施嬅抱住可愛姪女selfie笑得好開心，散發母愛，寫道：「我係S姑姐，小龍女太可愛了！已經學識 #selfie？李寶寶，要身體健康，越大越似姑姐！My niece is just a perfect mix of chubbiness and cuteness!!!!（我的姪女就是胖乎乎又可愛的完美結合！）」。網民大讚兩姑姪似樣，「BB好似你！」

李施嬅做咗姑姐。（IG圖片）

小龍女BB好得意。（IG圖片）

網民覺得佢哋好似樣。（IG圖片）

李施嬅至今仍未婚，2021年3月高調曬鑽石戒指，宣布與星級教練車崇健（Anson）訂婚，近年屢傳婚訊，甚至傳二人在美國結婚，但未得到李施嬅證實。早前李施嬅跟胡說八道會姊妹到美國舉行巡迴唱演，未婚夫Anson亦罕有現身支持，對於被催婚期，李施嬅回覆傳媒時表示因疫情後大家各有各忙，揚言「幾時簽張紙都冇乜所謂」，最重要兩人關係好。

李施嬅早前與胡說八道會登台，未婚夫車崇健亦有現身支持。（IG圖片）

李施嬅早前與胡說八道會登台，未婚夫車崇健低調現身支持。（IG圖片）

2021年3月星級教練車崇健（Anson）向李施嬅求婚。（IG圖片）