鄧兆尊疑爆馬清鏗大婆將採法律行動　指五索唔知被利用：X大無腦

鄧兆尊早前在網台節目《娛樂好好玩》中，以富二代角度評論大生銀行主席馬清鏗與五索婚外情的事件，又透露馬家中人的反應，網民大讚他分析得精闢獨到。而農曆新年期間他再現身另一網台節目，由曾志豪、貴花田、王耀祖主持的《田豪祖3寶channel》，就再度爆料，曾志豪指事件嚴重到鄧兆尊爆完要「著草」，所以他只透露了少許內情，指事件日內或有法律決定性結果，而被問到是否與大婆孔令琦的法律團隊有關，兆尊的回應更是耐人尋味。



鄧兆尊早前在節目上以「舊車」形容五索，他指：「一架車炒咗五次，同一架未炒過，你揸上手都震晒。」更指富商車房大把車，為何要長揸同一架。（YouTube@娛樂好好玩）

節目當日，主持陣容有曾志豪、貴花田及鄧兆尊，曾志豪劈頭便說：「我5分鐘之內，聽咗兩單爆炸性新聞。」他驚訝這麼大的事，兆尊為何竟能忍口，貴花田與直播觀眾聽罷都相當好奇，紛紛叫鄧兆尊快講，但他就表示：「因為影響太大，唔得，同埋識㗎好多嘢，好多人㗎。」曾志豪則形容事件錯綜複雜、曲折離奇，指自己向鄧兆尊確認了一個人名及一個真相，期間兆尊突然講到早前揚言要採取法律行動的林作，笑言：「我未收到封信，但係真實及故仔唔係咁樣嘅。」不過他覺得，真相肯定是99%普羅市民都猜不到。

鄧兆尊笑言，還未收到林作的律師信。（YouTube@田豪祖3寶channel）

曾志豪追問：「喺呢場戲裏面，牽涉咁多人物之間，係咪全部知道晒個真相？」兆尊回應：「男主角唔知，佢有機會成為受害人，所以佢唔知。」即表示連馬清鏗都不知道箇中真相，曾志豪更謂，因牽連甚廣，相信兆尊講完可能要「著草」。兩位主持繼續問問題，希望兆尊漏口風，貴花田問：「係咪仔女唔關個男人事？」兆尊取笑她：「唔關事，呢啲咁簡單嘅嘢，俾你估到點會係呢個劇情。」曾志豪續問：「會唔會喺好短時間之內就會出現一個法律性嘅一個決定性嘅結果？」兆尊回答：「好問題好問題，要睇運作團隊嘅構思能力，可唔可以幫佢發酵到，呢樣嘢睇顧問能力。」

鄧兆尊指，男主角馬清鏗有機會成為受害人，指目前的劇本就連他本人都不知道內情。（資料圖片）

不過最關鍵的，是主持讀出了一條網民的問題：「大婆嘅法律團隊？」鄧兆尊問答：「有少少聰明，不過算啦唔講啦真係。」而知道答案的曾志豪此時的表情耐人尋味，似乎在微表情之間透露了，元配孔令琦或即將要「做嘢」，他更笑笑口說：「你問呢兩句（兆尊）開始除頸巾㗎喇，熱呀！」

主持讀出了一條網民的問題：「大婆嘅法律團隊？」曾志豪的表情耐人尋味，知道兆尊版本「真相」的他似乎也無聲地透露答案。（YouTube@田豪祖3寶channel）

對於「大婆嘅法律團隊？」這個問題，兆尊回答：「有少少聰明，不過算啦唔講啦真係。」（YouTube@田豪祖3寶channel）

兆尊指事情後五索沒有跟自己聯絡過，因為二人本來就不相識，曾志豪請他評價一下五索團隊的操作，問她算是向終極目標邁進，抑或愈行愈遠，兆尊表示：「點敢指點呀？顧問收錢㗎！我覺得佢愈撐愈遠啫，佢完全係冇向到正常嘅方向行，起錯咗個頭。劇本開啱咗，角色定型係啱嘅，博流量呢個係啱嘅，只不過你係偏離咗原先個宗旨去行。（曾志豪：捧紅自己都係服務終極劇本嘅第一步？）終極劇本唔係講呢樣嘢，唔係要捧紅你。（曾志豪：佢以為用呢個方法就有助邁向佢終極劇本？）佢係諗住首先捧紅咗你先，之後再行呢個劇本，唔係咁嘅。」

鄧兆尊指五索離劇本宗旨愈撐愈遠。（YouTube@田豪祖3寶channel）

他之後更語出驚人說：「劇本係最毒婦人心寫嘅！」雖然未有再多講，惟曾志豪就叫大家以查理斯三世第二任妻子卡米拉做例子，指出：「你用返卡米拉個劇本，嗰個人就算唔係爆料，都係好正路咁樣諗到㗎。」鄧兆尊之後又說：「有陣時中國人啲成語都好啱嘅，正所謂乜大冇腦，好容易被人利用咗唔知道㗎，你明唔明呀？」他又透露事有湊巧，自己近日認識了幫五索裝修家裡的裝修佬，爆五索私下一面：「佢性格真係由頭到尾都係咁招積。」

曾志豪就叫大家以查理斯三世第二任妻子卡米拉做例子，指出：「你用返卡米拉個劇本，嗰個人就算唔係爆料，都係好正路咁樣諗到㗎。」（Reuters）