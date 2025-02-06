獨家丨無綫男星疑借醉扯少女頭髮攬實強吻　9秒片曝光嚇窒圍觀者

TVB新一代小生區俊賢（Marco Au）於2021年參加第31期藝員訓練班，由於青靚白淨被視為同屆「班草」，更有「嫩版黃宗澤」之稱。日前《香港01》收到讀者爆料，指控歐俊賢在新年期間到私竇耍樂時，疑醉酒鬧事，強行攬錫一名長髮少女，後演變成群體毆鬥。記者致電了解，問他是否區俊賢，他回答：「係」，接著問是否在新年期間醉酒鬧事？他思考了一秒隨即掛線，再以短訊查問未有再回覆。

區俊賢是無綫合約藝員。（TVB截圖）

區俊賢是無綫合約藝員。（TVB截圖）

區俊賢成第31期藝員訓練班「班草」。（IG/@sundayargo）

讀者A（化名）指控無綫藝人區俊賢對一名女性進行性侮辱和身體侮辱，之後更與4名男子打架，但受害人未有報案。另提供一條長約9秒的影片，日期顯示為2025年2月2日凌晨3時47分，有多名男女在一間派對房間。片中右上角一名紅衫男子，突然出手扯住長髮少女的頭髮，男方將女方強行拉向自己，繼而雙手熊抱並加以強吻，少女一度反抗用力爭脫，男方似站不穩，最後雙雙倒在地上，身旁友人大為緊張，立即上前了解。

影片見紅衫突然伸手扯住少女的頭髮。（讀者提供 影片截圖）

雙手緊緊抱實。（讀者提供 影片截圖）

雙手緊緊抱實。（讀者提供）

紅衫男疑企唔穩與女方一齊跌落地。（讀者提供 影片截圖）

9秒原片逐格睇：

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事件還有後續，派對負責人在IG Story還原真相，透露事發時間是年初五（2日），並詳述當時情況：「事主飲醉咗酒，突然對女士粗暴對待，扯頭髮強吻、攬住，之後女仔反抗男人企唔穩推咗女仔個頭落地下，撞咗女仔個頭落地下」。

之後現場有人將紅衫男扶入廁所，讓他冷靜清醒，怎料紅衫男竟然將廁所門拆掉，還向勸阻人士動粗，「我好言相向請佢離開佢唔肯，仲問候我娘親，唯有用方法令佢清醒啲。之後佢突然襲擊我，我都作出咗自然反應，之後我被拉開，佢就無差別攻擊晒所有附近嘅人。」最後要幾個男士送走紅衫男，搞手並稱：「聽聞過佢酒品唔好，事前已經再三提醒。我知道佢依家IG不斷將件事重組句子，令自己成為受害者，更加話我對佢有私怨」。

區俊賢當晚穿上鮮紅無帽衛衣。（讀者提供）

有人還原當晚事件。（讀者提供）

影片未有清楚見到紅衫男的樣貌，不過從讀者提供的大合照中，見到區俊賢當晚確實與片中男子穿上同款鮮紅色冇帽衛衣，而事發後翌日（3日）區俊賢亦有更新IG Story，並分享同一張大合照，枱櫈格局跟少女被非禮的現場是一模一樣！

區俊賢留言多謝大家俾面出席派對，另疑為醉酒鬧事作回應，寫道：「多謝，但其實我對於琴日發生嘅事完全零記憶。全部都係啲朋友話返俾我知...醉咗嗰陣我俾人刮咗三巴，跟住我就開始發癲，好似有四五個男仔撳住我。我打晒全部人...跟住就俾人圍毆，俾人啲咗入廁所，我連對廁所門都打爆咗...」歐俊賢還指：「我估你1v1唔會輸🤣所以話男仔一定要做gym，如果仲係我肥仔嘅時候，我應該死咗」。

區俊賢在IG Story多謝大家俾面出席新年派對。（讀者提供）

區俊賢指自己零記憶，承認自己發癲被刮三巴。（讀者提供）

歐俊賢在樹仁大學輔導及心理學系畢業，出道兩年多，曾是2022年力捧的23位J2ers之一，拍過《武林》、《黑色月光》、《逆天奇案2》、《回歸》等劇集。不過，歐俊賢甫出道已捲入桃色糾紛，2022年被網民在討論區開post踢爆渣男賤行，指他十分好色，在有女朋友下仍找性伴侶（SP）「解決腎虧」，其中一名SP疑似是中學生。該名疑是區俊賢女友的網民，更爆料指男方曾把前女友的裸露照片上傳到網上而進出警局，但最後未有留案底，被網民嘲：「未出道已玩完」。

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區俊賢被視為同屆藝訓班「班草」。（ig圖片）

區俊賢曾參與《回歸》，有機會與郭晉安合作。（影片截圖）

區俊賢（左下一）早年被大家樂睇中拍廣告！（ IG/@sundayargo）

有疑似區俊賢前女友的網民在討論區上爆料！（Dcard討論區截圖）