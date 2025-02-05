麥玲玲20年前每封利市有xxxx呢個數　娛圈阿姐人人派十蚊攞意頭

新年派利市是中國傳統習俗，前晚（3日）由梁思浩、吳家樂和江美儀主持的網台節目《娛樂好好玩》繼續邀請鄧兆尊做客席主持，大爆圈中藝人派利市的習慣，而派得多與少也是一門學問，究竟誰有豪爽會派千元利市，有位「阿姐」就通派10元，攞個意頭。

吳家樂爆有位「阿姐」20年會封10蚊利市。（影片截圖）

江美儀同梁思浩話每次入TVB廠都要袋定200封利市。（影片截圖）

提到20年前封派利市價，梁思浩指有兩個人出手超闊綽，不分身分，每一封都是一千大元，鄧兆尊說：「我都有收過，依家可能少咗，但真架！」梁思浩續說：「初一，嚟到就派十幾萬，好利害！一位藝人一位風水師父。」吳家樂覺得是「越派得多越賺得多」。江美儀給提示：「低胸嗰個？」梁思浩即開估：「係玲玲姐（麥玲玲）。」雖然麥玲珍基本是逢人派，但吳家樂就指自己曾向對方拜年講恭喜發財，怎料換來一句「你唔使啦」，令他記恨至今，思浩說：「佢係咪覺得你有錢過佢？」，家樂回覆：「嬲嬲豬呀，冇理由，佢事業心咁重。」

麥玲玲師傅20年前已派每人一千蚊利市，超豪爽。（陳順禎攝）

麥玲玲每次現身都一身紅噹噹。（大會提供）

麥玲玲返內地出席講座，場面墟陷。（小紅書圖片）

吳家樂於2006年與其士集團主席周亦卿女兒周蕙蕙結婚，曾被稱「50億駙馬爺」，不過他仍是無綫新人時收入有限，每年亦為派利市而煩惱。吳家樂有多年與汪明荃一齊主持無綫大年初一的TVB新春節目，他直言每次入廠都要預備逾200封利市，他說：「好尷尬，做𡃁仔搵得唔多，冇理俾10蚊。入一廠諗派幾多錢，起碼200封（利市），後發覺，咦，有個阿姐咁嘅地位，搵咁多原來都係派十蚊一封，咁即刻...佢都係十蚊，我條氣好舒服，即刻貶值，最重要利市封唔好印記。嗰次之後，其實利市真係利利市市，我都唔介意人哋覺我俾多與少。」梁思浩和江美儀齊聲表示：「祝福嚟」。吳家樂續說：「我就覺得連阿姐都係咁嘅時候，我就唔需要太介意嘞」。鄧兆尊即提醒：「你會唔會講咗阿姐有啲....」，吳家樂即打圓場：「係咩我講咗出嚟咩？咁有好多阿姐嘅。」

吳家樂在2011年《富貴金兔賀新春》與汪明荃一齊做主持。（影片截圖）

阿姐都派10蚊利市？（影片截圖）

其實利市最重要都係意頭，多少唔使太在意。（影片截圖）

阿姐每年都會預備利市。（IG圖片）

阿姐喺娛樂圈好有地位。（ig圖片）

阿姐派利市！（ig圖片）