43歲醫生太太生女穿羊水超淡定　抹地換床單再等老公睇症先入產房

43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）將迎蛇年BB，日前挺着巨肚到商台接受阮兆祥​、朱菁、天欣主持的「一圈圈」訪問，朱慧敏自爆2023年誕第一胎囡囡SheRa的趣事，透露朝早七時發現穿羊水，但心臟專科醫生陳良貴（Jason）出奇地鎮定，朱慧敏爆：「等佢5分鐘睇埋個症先。」

腹大便便嘅朱慧敏抱埋囡囡上電台做嘉賓。

朱慧敏（Queenie）與老公陳良貴（Jason）。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏表示自己一向好喜歡小朋友，希望把握時間生夠「三、四個」。她記得生第一胎時，是朝早七點開始穿羊水，她短訊向護士求助，她說：「護士係外國人就輕鬆啲，感覺好chill冇乜事咁，問我有冇流血，我乜都冇，就叫我落公園行吓、睇啲開心搞笑嘢，總之relax啲。」由於地下和床舖全濕，而她家中沒有請工人，故她就抹乾淨地板及換床單後，再吃早餐和看搞笑片，至下午近二時才施施然自己乘車到醫院。

朱慧敏2023年10月誕下囡囡SheRa。（IG：@queeniechu422）

原來佢哋屋企冇請工作，老公雖然好忙，但都偠忙手照顧囡囡。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏爆生女經過，羊穿羊水都超淡定。（IG：@queeniechu422）

BB女時嘅SheRa好可愛。（IG：@queeniechu422）

朱慧敏原打算給老公一個驚喜，想不到對方反應超爆笑，朱慧敏說「我企佢office門口，佢呆咗問我做咩。我話我穿咗水，咁佢睇緊症，就叫我等多陣先，佢話因為佢要睇埋個病人，我就企門口等咗佢五分鐘，自已攞住個袋企office門口，好搞笑。」

入到手術室，朱慧敏指老公的角色更像一個醫生，站在她對面而不是在身旁。而朱慧敏更自爆一向不怕血，拍拖時亦不介意陪當時仍是男友的Jason一邊食飯一邊看心臟解剖手術，所以她在開刀分娩過程中，亦有從頂燈反射見看BB出世一刻，她說：「bb出世喊好正常，佢全程閉眼，抱到嚟我度時，我同佢講『BB happy birthday歡迎嚟到呢個世界。我係你媽咪』，呢刻佢靜咗，然後睜開眼，人生第一個見到嘅就係我」，場面感動。

SheRa依家已經一歲幾，朱慧敏將迎蛇年bb。（IG：@queeniechu422）

43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年與心臟專科醫生老公陳良貴（Jason）拉埋天窗，佢話想生夠四個。（IG：@queeniechu422）

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