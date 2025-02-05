Angelababy不到一個月極速推兩劇集　演員排名被押後惹粉絲不滿

現年35歲的Angelababy(楊頴）在2023年因被影到在法國巴黎看瘋馬騷（Crazy horse pairs)而引來大批網民不滿，隨後被發現多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然在2024年初遭到解禁，但其人氣已大不如前，最近更被發現在不到一個月內且沒有太多宣傳下草草播放兩部主演電視劇，而且演員排名順位更被押後，令到粉絲相當不滿，紛紛向其團隊發出訴求。

《相思令》在1月20日就空降播出。（《相思令》微博圖片）

Angelababy在兩年前已拍畢的古裝劇《相思令》，在沒有甚麼宣傳活動之下，突然在1月20日就空降播出，雖然久違推出新劇引起關注，但無論收視還是口碑都平平，沒有掀起太多話題度。

《漫影尋蹤》在沒有甚麼宣傳之下，突然間在2月4日開播。（《漫影尋蹤》微博圖片）

而在相隔不到一個月，其在2022年已拍畢的電視劇《漫影尋蹤》又在沒有甚麼宣傳之下，突然間在2月4日開播，而且被發現原先在演員排名順位上是第一位的她，被押後在第三位，又被發現第一集出現的鏡頭不到3分鐘，給人一種草草播完就算的感覺，令網民猜測似乎只有這樣做只為減低出品方的損失。

Angelababy演員排名順位被押後。（微博圖片）

Angelababy雖然已獲解禁，但在很多層面上似乎仍受限，所以有粉絲就向其團隊發出訴求，望為她做出合理的生涯規劃，包括「請楊穎工作室停止敷衍了事」、「請楊穎工作室重視散粉訴求」等，還叫她的經理人放手不擅長的業務，重新組建大陸的團隊。

Angelababy粉絲向其團隊發出訴求。（微博圖片）