兩大選美冠軍拜年竟然撞衫好尷尬　連呢樣都撞款細節見一人更高級

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗,兩人由拍拖到結婚生B,至今多年一直十分恩愛,婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅(Rafael)、二仔鄭承亮(Yannick)以及三仔Carlos,為鄭家開枝散葉,四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳經常都會於IG分享他們一家的生活點滴,更新近況。昨晚她就分享了她到李亞男家中拜年的趣事。

陳凱琳鄭嘉穎一家五口去旅行。(ig圖片)

陳凱琳性感美照。(ig圖片)

陳凱琳性感美照。(ig圖片)

陳凱琳post了一段她到李亞男家中拜年的短片,留言寫道:「人生總係有啲嘢唔到你話事 Wait til the end…. But good effort for trying (等到最後…但還是要努力嘗試) . P.s. 我哋真心冇夾過會着咩衫,真係去到拜年嘅時候先見到. Soooo funny! My kids thought we were twin sisters (太有趣了!我的孩子以為我們是雙胞胎姊妹) .」

片中可見陳凱琳與李亞男同樣穿上了粉紅色上衣襯淺藍色牛仔褲,就連髮型都極之相似,兩人都戴上了頭箍,真係好似一對Twins,兩人見面一刻不禁感到相當尷尬。而她們的美甲亦都是一樣,令兩人大為意外。片中陳凱琳表示她的美甲是到店做的,李亞男則說她請人上門做的美甲。有網民笑言:「指甲喺邊整:出街整;件衫喺邊買:出街買」,陳凱琳留言回覆道:「人哋上門整㗎!高級」。

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男撞衫。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男連美甲都一樣。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男連美甲都一樣。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男都是選美冠軍。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男都是選美冠軍。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男都是選美冠軍。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男都是選美冠軍。(ig截圖)

陳凱琳與李亞男都是選美冠軍。(ig截圖)