大S去世｜竟曾演羅文惡妻零怯場質問對方　網民嘆：兩個都不在了

台灣女星徐熙媛（大S）前日（2月2日）因流感併發肺炎，在日本驟然離世，終年48歲。大S的片段在各大社交平台洗版，網民悲痛重溫她過往曾帶給大家的歡笑，台灣電視台「台視」亦上載了一些極其珍貴的片段，原來大S曾與一代歌王羅文同框，更飾演夫妻！

大S日前離世，消息至今仍令人難以接受。（資料圖片）

台視上載1996年《龍兄虎弟》片段，主持人張菲一介紹羅文出場，現場已歡呼聲和掌聲不斷，羅文除了表現幽默一面和精湛舞技，張菲就要求他展示演技，與大S拍檔。當時的大S出道一兩年，與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」組合形式出唱片，仍未以「ASOS」名義進軍主持界，因此張菲介紹她為「S.O.S的姐姐」。

羅文除了表現幽默一面和精湛舞技，張菲就要求他展示演技。（台視）

當時的大S是出道一兩年的新人，與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」組合形式出唱片，仍未以「ASOS」名義進軍主持界，因此張菲介紹她為「S.O.S的姐姐」。（台視）

二人被安排飾演夫妻，在無劇本情況下即興上演「離婚記」，儘管大S年僅19、20歲，但面對比自己大31年的前輩毫無懼色，扮演惡妻質問對方：「你終於回來了！現在幾點鐘了！」罵羅文通宵不回家，羅文亦自然交戲指是錄節目延遲，想哄回「老婆」，大S揈開他的手說：「不要碰我！」指他一年遲到365次，頸上還有紅唇印，羅文再扮演心虛老公，掩住頸部口窒窒，大S仍不罷休說：「難道說是那個張菲親你嗎！我不要聽！我不要聽！」掌聲雷動，羅文再說：「那個張菲心理變態，他就親我。」大S說：「我看你根本就是變態！我要跟你離婚！我怎麼能跟同性戀結婚呢？」還裝出嘔吐狀表示：「我想到就想吐！」羅文亦不再假裝，轉身走人，片段相當搞笑。

小劇場冇劇本，張菲叫羅文自己作對白。（台視）

儘管大S年僅19、20歲，但面對比自己大31年的前輩毫無懼色，扮演惡妻質問對方：「你終於回來了！現在幾點鐘了！」（台視）

羅文自然交戲指是錄節目延遲，想哄回「老婆」（台視）

大S揈開他的手說：「不要碰我！」（台視）

大S指羅文一年遲到365次，相當好笑。（台視）

大S指羅文頸上怎麼會有紅唇印，羅文再扮演心虛老公，掩住頸部口窒窒。（台視）

大S仍不罷休說：「難道說是那個張菲親你嗎！我不要聽！我不要聽！」全場掌聲雷動。（台視）

羅文再說：「那個張菲心理變態，他就親我。」大S說：「我看你根本就是變態！」（台視）

大S說：「我要跟你離婚！我怎麼能跟同性戀結婚呢？」（台視）

大S還裝出嘔吐狀表示：「我想到就想吐！」（台視）

羅文亦不再假裝，轉身走人。（台視）

張菲都說大S欺人太甚，指她太兇悍了，再安排羅文與另一對手趙詠華上演另一版本的「離婚記」。（台視）

網民見到片段都大讚珍貴，留言：「真想像不到羅文會和大S同台演過對手戲，兩個根本就是風牛馬不相及的人⋯」、「大S 的即興演出 讚👍 她們倆姐妹出道就自詡是諧星不當玉女。眼見為憑」、「我好喜歡羅文 可惜這兩位都不在了」、「我完全不知道他們同框過」還大讚兩位反應轉數都很快。