俞明患肺炎發燒入院5日離世　三女感恩爸爸冇受苦：好叻叻

人稱「俞明叔」的俞明去年3月榮升人瑞，慶祝100歲生日，今日（5日）卻傳出死訊，其女兒在facebook透露爸爸昨日年初七早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。

俞明女兒公布俞明死訊，享年100歲。（facebook圖片）

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，二人育有三女兒，孻女Heidi 以短訊回覆《香港01》，透露父親是在上月30日（初二）因發燒要由救護車送院，她說：「初二晚因為爸爸有少少發燒加埋聽到佢有好多痰，所以call白車入咗醫院，後尾診症係肺炎，爸爸響醫院一直都係昏睡，初四早上姑娘打電話嚟，話維生指數突然跌低，叫我哋即刻去醫院，咁去到就瞓着咗，冇咗心跳，所以好感恩啊，唔使受苦，冇痛過冇掙扎過，爸爸真係好錫我哋，佢好叻叻🙏🏻🙏🏻🙏🏻」

Heidi表示爸爸能在睡夢中離世亦是一種福份：「爸爸一生將歡樂帶俾好多人，又到一百歲嘅高壽，而且睡夢中安詳離世，非常感恩🙏🏻」

俞明去年3月榮升人瑞，慶祝100歲生日。（facebook圖片）

俞明四代同堂。（facebook圖片）

Heidi早年已經是嫲嫲，有一個孫女和一個孫仔，加埋俞明叔便四代同堂。去年元旦1月1日，他們曾在IG分享一張全家福，相中見俞明叔一頭銀絲白髮，戴住眼鏡跟往時變化不大。他半躺在梳化上，精神尚算不俗，而且好精靈跟家人一起擺心心手勢，全家都好有愛。

俞明叔去年元旦與家人合照。（ig圖片）

俞明叔跟家人一齊做心心手勢。（ig圖片）

慶祝90歲大壽時的全家福。（facebook圖片）

1970年，俞明獲蔡和平邀請加入《歡樂今宵》，成為EYT元老。（facebook圖片）

四代同堂。（facebook圖片）

年前嘅新年俞明叔向大家拜年。（facebook圖片）

年前嘅新年俞明叔向大家拜年。（facebook圖片）

年前嘅新年俞明叔向大家拜年。（facebook圖片）