林作親解五索割席關係實況　自爆早已認識馬生仔女：世界真係好細

林作的好朋友「最強小三」五索（原名鍾睿心）早前被爆出是大生銀行主席及大生地產副主席馬清鏗的情婦，成為全城熱話，而較早前五索自爆已跟割席林作絕交。林作今日（6日）出席美容商店活動接受訪問就事件回應：「割席交友關係，但係不割席商業關係，喺度澄清由頭到尾都係收錢拍搞笑片，冇其他角色存在，最多係林作私底下嘅感情諮詢服務，同傳媒爆料鋪排完全無關。」講到是否私底下沒有聯絡，他直言：「私底下從來都冇交流，宣傳嗰啲更加唔係本人嘅策略，五索個名係我起嘅，但冇諗過變成其他傳媒報道。」

林作今日（6日）出席美容商店活動接受訪問親解五索割蓆關係實況。（張祖銘攝）

唔認同五索發表言論

提到作為五索的好友有否曾經有關在發表言論方面給予對方意見，他表示：「我本人唔係真係好同意，有時候真係會產生唔同嘅誤會，有可能對其他家人確實造成一啲傷害，你問我我都公開講過我阿媽就係因為我阿爸有小三所以離婚，問我係咪一件好事？梗係唔係好事啦！我本身唔係好想講，但我真係想澄清，個世界原來真係好細我發現我認識元配（馬家）嗰邊嗰啲仔女，總之就係有淵源認識，所以你問我如果係喺認識狀態下做啲咁嘅嘢，就冇可能！我自己非常過意唔去，因為影響到人哋嘅家人。」他繼續指明白在富豪圈中別人認為他是事件的策劃者，並表示：「呢樣嘢對我嚟講好唔公平，私底下我已經傳達咗呢個訊息真係唔係我。如果我知道呢件事我真係會全力阻止，我希望大家可以盡快平息！」

林作覺得富豪圈中認為他是事件策劃人一事，自覺不公平。（張祖銘攝）

堅稱唔知道小三內情

被問到是否早已知情五索與馬生拍拖，他說：「以我理解實際上係完全一齊嘅關係，咁我就唔清楚背後嘅小三，法律上嘅責任係婚姻定係婚外，老實講我冇特別去理會，如果真係要塑造一個進擊的小三，或者傷害正印嘅嘢，我就唔會同意囉！本身就係一段好融洽嘅情侶關係，就好似我同裕美咁樣，本身喺我個角度又唔似涉及有另外一方，似係一對一嘅關係。」被問到有否跟馬生見過面，他表示：「係有見過嘅，但全面認識背景我就冇，你話特別要有好心情，其實又冇。」

「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

自爆早已認識馬生仔女

至於有否與馬生餐聚，他表示：「短暫嘅交流係有嘅，我係見過，但我唔知個情況究竟係點樣，因為唔會刻意去問個婚姻狀態係點。」他透露因為馬生曾經提及自己小朋友的名字，並表示：「我係認識佢啲小朋友，但係我唔認識佢本人真實背景同埋身份，我冇可能叫佢攞張卡片，所以冇特別去了解。」講到認識馬生的小朋友會否有嚇一跳，他表示：「世界真係好細，但兆尊講嘅嘢事實係冇錯，有錢人之間嘅世界就好細，你話嚇親就冇嚇親。」