大S去世｜小三張穎穎發文怒斥汪小菲　被指蹭流量遭罵：是真壞

台灣女星大S（徐熙媛）2月3日驚傳死訊，其後獲得妹妹小S(徐熙娣）證實，她因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。而當年被傳是「小三」介入她婚姻的內地女星張穎穎，事後在微博發文力挺大S，怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」，但她在這時間點發言卻惹來蹭流量之說，而內地知名網紅「王大發」就在直播中怒斥張穎穎，直指她現在為流量而狂歡，是一個壞女人。

汪小菲同大S在2021年離婚。（微博圖片）

張穎穎在大S證實去世消息後，在微博發長文為她發聲，怒斥汪小菲這些年讓大S吃了很多苦，甚至直指他現在所做的行為是在立「深情人設」，發文一出即登熱搜成為熱門話題。

張穎穎怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」。（張穎穎微博圖片）

張穎穎說自己不是一位柔弱的女子。（微博圖片）

張穎穎又因汪小菲、大S而登微博熱搜，引來知名網紅「王大發」怒斥她根本在蹭流量，直批她是一個壞女人：「我覺得在這個事件裡面沒有一個惡人，除了張穎穎。純壞只有過失方，然後糾纏方，每個人都是真的傷心，只有一個人在流量狂歡，每個人都在真的傷心，只有那個3（小三）是個流量狂歡的人。因為她與她沒有任何親屬關係，她曾經奪走過她的男人，今天她當那個人生意消失的時候，她又因為他敢給她帶來的流量而在狂歡，甚麼流量都敢蹭，逝者已逝，她去世了，讓她體體面面的去世行不行，沒有你不敢蹭的流量，我不知道你是蠢還是壞，我知道蠢就是壞，你的蠢和你的壞是通的，你是真壞。」