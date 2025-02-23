仙台有樹結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《仙台有樹》陸劇有劉芳作為編劇，尹濤為執導，由鄧為、向涵之領銜主演的一套以奇幻古裝為題材的電視劇。此劇為大熱劇《長風渡》的同一個團隊拍攝，加上有被譽為仙俠劇男神的《長相思》鄧為擔任男主角，搭擋新生代演員向涵之，期待師徒交織的換世相戀！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧仙台有树@Weibo

《仙台有樹》｜電視劇情大綱

第一世：二十年前，西山派的掌門沐清歌（向涵之 飾）為了保護百姓，阻止魔物靈泉禍害人間，決定封印其徒弟蘇易水（鄧為 飾）的靈泉。仙修奇才蘇易水身為魔子，被預言會帶來災難，於是他獻出了金丹，接受了師父沐清歌的改命。然而，沐清歌的做法卻被世人誤為她是魔頭，遭到四大玄門的聯合消滅，離經叛道的「女魔頭」白白背負污名而死。在沐清歌去世之前，蘇易水終於知道真相，為了拯救她而開始尋找轉生樹，獻出半顆金丹助她重生。

第二世：二十年後，兩人師徒身份互換，沐清歌重生為薛冉冉（向涵之 飾），蘇易水將體弱瀕死的薛冉冉收為弟子，要盡全力保護她。這時靈泉的封印再次變動，魔修盾天想利用靈泉重造魔子，想損害生靈，蘇易水謹記沐清歌的叮囑，不惜將自己的生命將靈泉封印回幽界，但蘇易水封印靈泉時被盾天設局陷害，令他失憶。可是，即使失去以往的記憶，蘇易水也再一次愛上薛冉冉，兩人一起面對重重困難，雖然他們被誤解和質疑，但從不認命，依靠著彼此一步步過關斬將，最終揭穿了盾天的陰謀，恢復世間的清明，守護了蒼生，也因愛放棄了飛升成仙，在人間結為一對普通的夫妻。

《仙台有樹》播出時間｜最新結局追劇日曆

《仙台有樹》電視劇幾時播?《仙台有樹》一共有40集，由愛奇藝播放，會員由2025年2月7號每日六點更新2集，首日12:00更新6集，而非會員就每日六點更新1集。

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《仙台有樹》｜演員人物關係圖

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《仙台有樹》｜演員

鄧為 飾 蘇易水

童年悲苦，被沐清歌收為徒弟；做師父後再收薛冉冉入門為徒，願意犧牲性命守護蒼生

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向涵之 飾 沐清歌、薛冉冉

蘇易水的師父，封印徒弟蘇易水的靈泉，被四大玄門的聯合消滅。再生為薛冉冉，蘇易水的徒弟。

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陳鑫海 飾 蘇域

大齊皇帝，蘇易水的小叔叔，成功擊敗平親王，登上皇位

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張維娜 飾 沐冉舞

沐清歌的親妹妹，轉世後冒用沐清歌的容貌和身份