今晚乜都拗｜陳懿德唔認同畀鄭衍峰話硬頸：唔好嘗試去改變佢

無綫全新節目《今晚乜都拗》由森美做主持，日前（6日）舉行記者會，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、鄭衍峰、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。但陳懿德竟然「畀人恰」？到底發生什麼事？森美表示陳懿德是最能夠展現出自己性格的人，立即被人問到底是什麼性格，森美：「乜嘢都拗，拗乜嘢都好似唔係好得咁樣。」

無綫全新節目《今晚乜都拗》昨日（6日）舉行記者會，由森美做主持，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。(梁碧玲 攝)

陳懿德及鄭衍峰接受《香港01》訪問被問到新年去了哪裡玩時，陳懿德表示整個新年都在工作中渡過：「我完全係收唔到自己幾時收爐，幾時啓市。」但她就很享受工作，因為「就可以好似年頭做到年尾咁樣」。而鄭衍峰則表示自己整個新年都在工作，除了初一初二主持節目外，之後都去了拍劇：「反而呢大家休息嘅時候，我哋又工開啦係咁就最開心，做主持嘅話最緊要就希望有唔同嘅job。」

陳懿德及鄭衍峰接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

年初二的時候，陳懿德及鄭衍峰峰為香港煙花再合作做主持，被問到再合作時，有沒有什麼不同時，鄭衍峰指「容易咗同埋默契好咗」，陳懿德更笑指二人已經成為「煙花孖寶」。鄭衍峰就希望除了煙花外其他工作都可以有：「希望其他唔同嘅job都有，其實我覺得尤其是主持，因為每一次都有好多唔同嘅變化，跟住每一個job都有好多機會，唔係話出事，好多唔同嘅突發。其實你有一個好相信到大家嘅拍檔，呢下好緊要，即係可能呢一句唔使講佢會講，所以大家有一個默契係好緊要。」

陳懿德更笑指二人已經成為「煙花孖寶」。(梁碧玲 攝)

鄭衍峰自爆近半年都會一起去聯誼，而聯誼會做的事就是打麻將：「打麻將會傾計，傾計嘅時候就可以增進一啲默契方面嘅嘢。」更透露下個月二人會一起到外地工作：「我哋一齊去韓國做一個MC，呢個都好開心，希望陸續有嚟可以拍多啲。」

陳懿德更透露下個月二人會一起到外地工作。(梁碧玲 攝)

鄭衍峰提到認識陳懿德原來是因為《港姐再競選》：「完咗之後知原來係呢個女仔，佢講嘢幾得意。其實佢應該都係一個做司儀嘅行列好材料，可能私底下講兩句，不如你由東張開始再諗啲目標。」

鄭衍峰提到認識陳懿德原來是因為《港姐再競選》。(梁碧玲 攝)

陳懿德在節目中比較弱，她則指自己是「以和為貴」，但鄭衍峰表示對她認識深了：「佢係一個諗嘢係硬頸嘅人，你唔好嘗試去改變佢，你嘗試去改變佢嘅話，佢就唔知去咗邊。」但陳懿德就不認同：「我又唔係好認同呢一樣嘢，我係有自己嘅諗法，但係我係接受人哋嘅諗法。」鄭衍峰講到當日拍完自己的份，但因為見到陳懿德跟陳曉華一起拍，於是就「攞住個飯盒睇埋呢一場」，更大讚「好睇」，因為陳懿德跟陳曉華直接去了對家：「你哋嗰TEAM鄧智堅，自己一個一打五。」

陳懿德在節目中比較弱，她則指自己是「以和為貴」。(梁碧玲 攝)

被問到火花及特別之處時，陳懿德表示有一集是與陳曉華同一隊，同場的還有梁競徽、李旻芳及鄧智堅，而話題就是「究竟第一次約會，男仔應唔應該要畀錢」。陳懿德指：「我話唔應該畀錢，我覺得男仔唔係suppose要畀錢嘅。咁跟住之後佢哋就話，突然之間好似同平時好唔同，佢哋就話咁如果你食咗塊豬扒，咁點計？」鄭衍峰指陳懿德「完全反應唔到」：「你應該咁拗嘛，你企嗰個方位就係啲人話我咁有錢，我話唔使啊，我唔畀男仔畀錢嘅！千祈唔好畀錢啊，以後都唔使男仔畀錢嘅，咁就贏咗。」

鄭衍峰指陳懿德「完全反應唔到」。(胡凱欣 攝)

陳懿德向鏡頭說：「我唔畀你畀錢！」即被鄭洐峰追問：「邊個係你啊？」陳懿德被問個男仔是誰時，她二話不說就指是鄭衍峰：「因為佢係師兄我就請佢食飯！」但就被鄭衍峰笑指：「好朋友嘛！」相信大家對於「好朋友」，已經猜到十之八九。