43歲前TVB小花仙氣不再　全身肌肉勁粗獷MAN爆嚇窒網民

要數短髮女神，其中一位必然數到童星出身的唐寧（本名江麗娜），絕對是由細靚到大的代表。2017年與舞台劇才子鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女， 22年移居紐西蘭轉型做KOL，不時素顏示人。早前分享近照竟變得粗獷似足男人嚇窒一眾網民。



唐寧外表好年輕！（IG@leilakong1205）

唐寧在《大唐雙龍傳》演師妃暄成為經典。

私底下的唐寧經常以素顏示人。（IG@leilakong1205）

唐寧童星出身由細靚到大。（IG@leilakong1205）

一向是氣質美女代表的唐寧，移民後回歸自然，經常以素顏示人，12月43歲生日時更驚見全頭白髮，她當時表示：「我爸爸40歲已經全頭白髮，可能遺傳嘅關係，我而家每一條生出嚟嘅頭髮都已經係灰白色，為咗唔使成日染髮根，咁不如我一次過漂走原先嘅顏色啦！」面對最真實的自己。

唐寧43歲生日以一頭白髮示人。（IG@leilakong1205）

唐寧43歲生日以一頭白髮示人。（IG@leilakong1205）

唐寧43歲生日以一頭白髮示人。（IG@leilakong1205）

2月6日她上載多張照片，驚見滿身肌肉汗流滿面相當粗獷，由短髮女神變MAN爆力量肌肉型，嚇窒一眾網民。唐寧留言：「上年7月開始跑步，11月頭去咗跑步11km “Run The City”，繼而11月中開始力量訓練，今年2月頭去咗玩 “Hyrox”，之後3月頭都仲有啲嘢玩，不過係會輕鬆好多嘅8.4km Fun run🤣對於從來都冇認真做過呢種訓練嘅我，真係冇諗過用兩個半月時間，可以操到完成咗呢個有啲癲嘅比賽。今次我參加嘅係女子雙人嘅組別，好感恩隊友唔介意帶住我呢個新手玩，亦好感恩Join咗一間好有heart嘅Gym，係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢。😭」

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，唐寧新相片令人驚訝。（IG@leilakong1205）