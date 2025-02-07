湯洛雯激嘴戲馬國明冇眼睇　火拚傅嘉莉劇中噴血造型

《富貴千團》將播出為時兩小時的大結局！天性正直的哈利（黃庭鋒飾）、阿Hook（姚宏遠飾）及古大師（歐陽偉豪飾）將絕地反擊，以鋌而走險的方法力抗壓榨小市民及散戶錢財的無良Fintech City計劃，為了爭勝，哈利更不惜賠上名聲以及親手研製的「血滴紙」…而在首集以《大時代》經典掟仔落樓場面打響頭炮的《富貴千團》，據知在大結局亦會大派彩蛋，除了會再玩一次惡搞加致敬《大時代》、打破傳統「主角光環」套路，還會來個反轉再反轉的「雙重結局」，保證出人意表！



到底喺大結局，《富貴千團》又會點樣致敬同惡搞《大時代》呢？

網民驚艷大讚Kelly 傅嘉莉Carry得好好。

網民驚艷大讚Kelly 傅嘉莉Carry得好好。

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一秒變臉絕技晒角色反差

《富貴千團》除了兩大詐騙集團OPM及Smart Cap的鬥智鬥力夠晒吸引，兩大女主角湯洛雯及傅嘉莉的造型及拼搏演出亦為劇集一再增添亮點。先說在上月《萬千星輝頒獎典禮》中勇奪最佳女配角殊榮的傅嘉莉（Kelly飾），Kelly在劇中飾演擅於操控人心（PUA）的Smart Cap中堅份子Irene，不但口才一流，身形與顏值同樣一絕；加上角色表面美艷睿智、實則心狠手辣，故亦不時需要在劇中展現變臉絕技。

Kelly劇入面除咗個Look千變萬化，連表情都一樣，笑完之後可以即刻怒目望住番你。

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說到造型，單以Kelly的出場戰衣來說，超貼身的剪裁將其美好身形展露無遺，堪稱360度零贅肉、零死角；至於另一套低胸波點公主袖戰衣，單從正面看已夠晒女人味，加上背部的修身剪裁及大露背綁帶設計，再次突顯Kelly超完美線條；而觀乎Kelly的數款露背裝，其背肌線條操得相當完美，尤其中間清晰結實的坑位，更是要付出不少努力才能操到的效果。對於Kelly的索女造型，網民一致讚好：「傅嘉莉呢個頭又幾正」、「索到飛起」、「樣靚側面睇有前有後，呢個年紀仲咁正。」

Kelly傅嘉莉真係個個造型都好靚架。

Kelly接受TVB.COM訪問時，笑言近日劇集出街後，監製亦忍不住大讚她拍攝期間身形甚弗：「監製最近都message我講咗三次，『你嗰陣真係好弗呀』，我都有因為咁即刻回顧番（套劇）。其實諗番起個拍攝真係心驚膽跳，其實出場嗰條裙，最大挑戰除咗係keep弗，仲有係收咪，因為支咪真係唔知點擺好。因為我哋用無線咪，即係主機能一條線有個咪頭咁，個主機真係好難收。而我出場嗰條裙，無論個主機擺喺邊都係會穿崩嘅，前後左右都唔得之餘，擺喺大髀中間又條裙太短喎，嗰時真係諗盡辦法。最後我要每拍完一個鏡頭，就要換一換個主機嘅位置，即係拍我back shot，我就擺番個主機喺前面，仲要每一次都要入廁所整，好攰呀！」Kelly續指由於試造型時已知道所有衣服都相當蝦人著，故此拍攝前不無壓力，還因而開啟了做運動及節食keep弗模式。

湯洛雯火拼Kelly傅嘉莉鬥火辣，網民就覺得各有各靚。

湯洛雯火拼Kelly傅嘉莉鬥火辣，網民就覺得各有各靚。

湯洛雯火拼Kelly傅嘉莉鬥火辣，網民就覺得各有各靚。

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Kelly在劇中還有數場與湯洛雯正面交鋒的場口，二人除了鬥拋對方浪頭，還會鬥性感兼鬥靚！事緣為了融入Smart Cap，師奶仔Katty（湯洛雯飾）由平時的靚師奶」搖身一變成為「性感濃妝OL」，除改以低胸裝出入，還經常穿短裙大晒白滑長腿，不讓Irene專美。昨晚劇情講述Katty為討好威廉（黃子恆飾）主動投懷送吻，威廉將Katty整個抱起之餘，二人還在梳化激烈擁吻，相當震撼。對於靚湯在劇集中後段造型上迎來180度大轉變，網民齊聲讚好，除了大讚造型夠靚、長腿夠白滑外，又大讚靚湯十分適合化濃妝。

呢場戲對於靚湯嚟講，係一大突破。

呢場戲對於靚湯嚟講，係一大突破。

呢場戲對於靚湯嚟講，係一大突破。

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呢場都係，估唔到一個x街，可以搞到靚湯啲fd咁大反應，睇嚟靚湯平時真係好斯文吓。

呢場都係，估唔到一個x街，可以搞到靚湯啲fd咁大反應，睇嚟靚湯平時真係好斯文吓。

談到相關場口，湯洛雯之前受訪時曾揚言在電視播出時要使開老公馬國明，結果昨晚靚湯接受TVB.COM訪問時果然「說到做到」與馬明出了街，不過靚湯笑言馬明其實沒有介意：「我諗佢又唔會特登好想睇，或特登好唔想睇呢場戲，佢都好支持架其實，佢集集都有睇架，只係咁啱今晚出咗街冇睇到。」靚湯續指拍攝《富貴千團》有兩大突破，除了要主動勾引男對手，還要激罕爆粗：「呢套劇都幾多突破，首先有呢啲主動勾引人嘅場口，之前又有場戲要講粗口，好多朋友睇完message我話：『你爆粗喎！』」