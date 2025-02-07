BOB林盛斌16歲大女認男友非初戀　被批暴露：必須愛護你的胸部

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（Bob）， 07年與太太結婚後，育有三名女兒及一名兒子，一家六口幸福美滿。轉眼大女林霏兒已經16歲，愈大愈靚被指撞樣官恩娜，日前帶男友返家引起關注，她在IG與網民玩你問我答時，自認此男友非初戀，對答相當成熟完全不似16歲。



Bob一家六口。（IG@bob_lamshingbun）

Bob有三女一子。（IG@bob_lamshingbun）

Bob Lam 林盛斌大女。（IG@bob_lamshingbun）

林盛斌於Instagram上發文，寫道：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我。請問有啲咩我要注意？」（截圖）

霏霏為慶祝IG超過5千追蹤，同網民玩「你問我答」，有網民問到：「咩原因令你會想帶男朋友見屋企人？」她就回答：「實不相瞞佢係我第一個帶上屋企嘅男朋友，我哋其實一齊唔係好耐，個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長，咁啱嗰日屋企有party我父母喺度，我也好耐冇見就話一齊玩咁。不過想畀佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好，係一個好人 亦都好錫我 所以就決定可以～ When you know you know!」亦承認男友非初戀，但自己則是對方初戀。

早前BOB兩父女拍拖去睇戲，霏霏獲讚愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@bob_lamshingbun）

霏霏指父母好支持自己拍拖，透露男友是就讀國際學校的香港人，又以英文同網民分享了她與男朋友相戀的經過，是透過好姐妹直播認識：「相處的氛圍非常好，然後邀我跟他約會，更邀請我當他的女朋友。」至於男友如何追到她，霏霏笑言：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」網民好奇男朋友有否對其星二代身份感壓力，霏霏上載跟男友的對話截圖，原來她直接問男友：「大唔大壓力？回應下」，霏霏男友即回覆：「唔會，因為我鍾意你嘅原因，係因為你個人，唔係因為你背景。」

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏回應愛貼性感照原因。（IG@fayelammm）

至於最近幾張性感自拍照，有網民更直接問霏霏為何經常騷胸，霏霏就以英文反問：「因為我擁有它們，及有些衣服是為了展示乳溝而設計？必須要愛護你的胸部，我們可以一起欣賞胸部兩秒嗎？」有網民就問她：「父母介唔介意你着得暴露？」她就說：「一定有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，真係其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都係淨係屋企同個friend影相着，出街着可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

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