BOB林盛斌16歲大女認男友非初戀　被批暴露：必須愛護你的胸部

有「金牌司儀」之稱的林盛斌(Bob), 07年與太太結婚後,育有三名女兒及一名兒子,一家六口幸福美滿。轉眼大女林霏兒已經16歲,愈大愈靚被指撞樣官恩娜,日前帶男友返家引起關注,她在IG與網民玩你問我答時,自認此男友非初戀,對答相當成熟完全不似16歲。



Bob一家六口。(IG@bob_lamshingbun)

林盛斌於Instagram上發文,寫道:「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我。請問有啲咩我要注意?」(截圖)

霏霏為慶祝IG超過5千追蹤,同網民玩「你問我答」,有網民問到:「咩原因令你會想帶男朋友見屋企人?」她就回答:「實不相瞞佢係我第一個帶上屋企嘅男朋友,我哋其實一齊唔係好耐,個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長,咁啱嗰日屋企有party我父母喺度,我也好耐冇見就話一齊玩咁。不過想畀佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好,係一個好人 亦都好錫我 所以就決定可以~ When you know you know!」亦承認男友非初戀,但自己則是對方初戀。

早前BOB兩父女拍拖去睇戲,霏霏獲讚愈大愈靚女,還撞樣官恩娜。(IG@bob_lamshingbun)

霏霏指父母好支持自己拍拖,透露男友是就讀國際學校的香港人,又以英文同網民分享了她與男朋友相戀的經過,是透過好姐妹直播認識:「相處的氛圍非常好,然後邀我跟他約會,更邀請我當他的女朋友。」至於男友如何追到她,霏霏笑言:「呢個你要問佢wo,真誠掛?」網民好奇男朋友有否對其星二代身份感壓力,霏霏上載跟男友的對話截圖,原來她直接問男友:「大唔大壓力?回應下」,霏霏男友即回覆:「唔會,因為我鍾意你嘅原因,係因為你個人,唔係因為你背景。」

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女,還撞樣官恩娜。(IG@fayelammm)

BOB林盛斌大女霏霏回應愛貼性感照原因。(IG@fayelammm)

至於最近幾張性感自拍照,有網民更直接問霏霏為何經常騷胸,霏霏就以英文反問:「因為我擁有它們,及有些衣服是為了展示乳溝而設計?必須要愛護你的胸部,我們可以一起欣賞胸部兩秒嗎?」有網民就問她:「父母介唔介意你着得暴露?」她就說:「一定有少少嘅,但係其實我出街除咗真係好熱之外,真係其實唔會着到好暴露,就算係嗰件粉紅色衫,我都係淨係屋企同個friend影相着,出街着可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

