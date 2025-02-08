《東張》男主持宣布離巢結束18年賓主關係　曾直播生仔轟動全港

2025年一開始已有不少藝人宣布離開TVB，其中有吳嘉儀（阿七）、何遠東等，而已效力TVB超過15年的《東張西望》主持一蚊joe (游茛維）在今（8日）亦宣布離巢，揚言「我終於由TVB畢業啦」，正式與TVB結束18年賓主關係。

一蚊joe 宣布離開TVB。（1masterjoe@IG）

2006年因節目《一擲千金》而為人熟悉的一蚊joe ，及後獲得當時是高層的陳志雲賞識，力邀他試鏡做藝人，最終就決定以旁聽生身份參與第22期藝員訓練班，隨後就正式加入TVB成為經理人合約藝人。

成為藝人的他雖然有許多劇集演出，但大多是戲份不多的配角，最令觀眾印象深刻是他於《東張西望》的主持工作，幾乎每一晚都能看見他的身影，在《東》留下了不少令人深刻的採訪報導。

一蚊joe主持《東張西望》令觀眾最有印象。（1masterjoe@IG）

除了《東張西望》是他於演藝圈的代表作之外，亦不少得在2017年時，他於Big Big Channel直播老婆生小孩的過程，一直手拿着手機做Live，不停跟老婆說：「辛苦你啦」、「I Love You」等甜言蜜語，隨後在醫生的協助下，完成了剪臍帶動作後，他的直播就告一段落，而這個直播掀起不少關注，令當時的討論度相當之高。

一蚊Joe第一次在Big Big Channel開live，就是直擊自己做爸爸的過程。

一眨眼已與TVB合作18年的他，亦宣布是時候要畢業了，他在社交網站貼文表示：「感謝嘅說話有好多，千言萬語，無從說起， 害怕掛一漏萬，唯有一句「衷心感謝喺TVB遇過嘅每一位！無論您哋教我鬧我信我支持我，我都一一銘記於心！」感激我人生有機會入到TVB，感激有機會發掘自己做主持嘅能力，感恩感謝感激，我永遠嘅母校 TVB！」又因為主持工作令他找到另一伴，結婚生子，擁有一個幸福美滿的家庭，所以他非常感激TVB。

一蚊joe在2016年入行。（1masterjoe@IG）

最後，他亦不忘推銷自己望能有更多工作機會：「本人「上有高堂，下有兩名化骨龍」～ 我1MJ歡迎任何工作，代言，公司活動司儀，婚禮主持～ 仲之「畢業大酬賓」，薪酬費用我哋慢慢傾，最緊要Win Win～ 甚至搵我吹水傾偈、互相認識都得㗎～。」