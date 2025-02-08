被邀做詐騙營司儀？　黃建東被網民慫恿：啲網民就好想推我去死

近日東南亞詐騙營春晚影片瘋傳，TVB藝人黃建東轉發《香港01》有關新聞，並在Instagram上分享，還問網民意見：「原來KK園都有搞周年晚宴。如果請我做司儀，究竟做唔做好？」《01娛樂》whatsapp黃建東，他表示收到不少網民意見，而且反應兩極，有人勸他千萬要小心，但也有網民極力推薦他去，還笑言希望收到他的「電話」，令人無奈又好笑。

黃建東在中《黑色月光》落力揣摩角色。（IG圖片）

睇完詐騙營春晚報道O咗嘴

黃建東接受《香港01》訪問，他直言：「首先我睇到呢個報道真係『O』咗嘴，嚇親咗。因為我一路睇新聞都知道詐騙營好恐怖。我都睇過《孤注一擲》套電影，睇到一半真係覺得好心寒，佢真係無所不用其極控制你，而且屋企人都唔知，所以我都覺KK園係一個好恐怖嘅地方，同埋令到自己唔敢去泰國，同埋東南亞都盡量少去啲，因為真係擔心。」

黃建東前日（9日）出席「TVB 職藝員聯歡晚宴 2025」。（張祖銘攝）

黃建東都係想睇吓大家有咩反應。（IG截圖）

幾年前去過柬埔寨工作：寓工作於娛樂

他續說，如果收到有關的詐騙營邀請，當然不用前往，亦不敢去。「因為我好奇大家點諗，所以先出呢個story。」他也分享道，其實早於幾年前詐騙營新聞遭大眾瘋傳及討論的時候，自己曾前往柬埔寨工作。「嗰次柬埔寨個Job價錢都合理，同埋嗰時自己新啲，覺我出埠工作機會難得。本身未有呢啲新聞，我覺得飛呢啲東南亞地區嘅機會都好難得，因為對方永遠都係提供食宿交通，所以對我哋藝人嚟講最開心就係可以寓工作於娛樂，工作完完可以留低遊覽。但係經過詐騙營呢啲事，就會真係好小心，除非係公司帶我哋去就唔擔心。」黃建東又表示，好有可能將來會到歐洲出埠，他坦言自己未曾到過歐洲，所以相當興奮和期待。

阮兆祥帶領福祿壽學員黃建東、劉倬昕等人與《亞洲超星團》成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡、黃星綽組成「Kowloon」表演《Shining》。(節目截圖)

網民「玩嘢」叫黃建東快啲去：好想等你打個詐騙電話返嚟

至於網民對這個限時動態有什麼反應，黃建東則表示有不少網民勸他不要接觸這些工作，就算有幾多報酬都不要上當，但也有網民「坐定定食花生」，留言慫恿他去工作。他說：「另一啲網民就好想推我去死咁 ，哈哈哈，話：『你快啲接啦，我好想等你打個詐騙電話返嚟。』so far都冇人鬧我，因為大家都知我係講笑，純粹係分享吓。」