高海寧回應今年賀歲片質素比較差：唔會因為一個人言論影響

昨日（9日）無綫舉行「TVB賽馬日」，旗下一班藝員盛裝出席，胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。姚焯菲、鍾柔美及林智樂打頭陣於沙圈勁歌熱舞，而《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡）亦在馬場表演，成功吸引到不少TVB粉絲到場支持。



胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。(陳順禎 攝)

馬國明及高海寧接受傳媒訪問時表示最近都「孖公仔」般出場，馬國明就笑指「要黐住女王」：「呢兩年黎都係黐住女王，黎緊呢一年都係黐住女王，偷女王啲光芒。」而高海寧則表示未來一年都會一齊合作，馬國明指：「因為嚟緊開《新聞女王2》啦，跟住嚟緊應該係開《飛常日誌2》都要開，所以嚟緊都係黐阿女王。」

馬國明及高海寧最近都「孖公仔」般現身。(陳順禎 攝)

至於二人在劇中的對手戲方面，馬國明與高海寧都異口同聲表示不知道：「劇本嘅嘢真係未收到，但係知道有份囉，繼續有份。」而一直盛傳2月將開鏡，他們則表示應該是3月：「聽聞啦，未確定。」

一直盛傳2月將開鏡的《新聞女王2》，現在應該3月才開工。(陳順禎 攝)

而二人一同合作的賀歲電影，日前就一起去謝票，馬國明指自己是第一次謝票：「因為香港係第一次拍電影，所以我係第一次喺香港謝票，都未試過咁樣，但我覺得幾開心。」高海寧則表示自己不是第一謝票，但今次謝票比之前更開心：「我都試過謝票嘅之前，但係今次謝票特別開心啦，因為始終係重要角色，咁再加上大家嘅反應好熱情，咁自己就會覺得寧舍開心。同埋喺我哋入場之前，會喺門口度聽到大家啲笑聲，咁呢個嘢係最開心嘅。」

馬國明指自己是第一次謝票。(陳順禎 攝)

高海寧指今次與馬國明及導演一起去謝票：「我哋會多咗時間，可能同啲fans一齊影下相啊，同佢哋傾下計啊，問下問題啊。」馬國明感覺尾場時粉絲特別興奮：「尾場我哋係可以用多啲時間，同啲觀眾去影下相，因為之前嗰啲因為你趕著下一場就唔可以留低，所以啲觀眾醒目啊，最好買尾場就最醒目啊。」雖然粉絲在他們謝票時，很想「留住」他們，但因為要趕下一場，所以他們只好打個招呼再大合照就繼續趕場：「所以頭幾場嗰啲就可能淨係say個Hello，影咗大合照咁樣，但係臨last嗰一場就可以多啲時間影下相。」

高海寧指今次與馬國明及導演一起去謝票。(陳順禎 攝)

最近網上有人評論今年賀歲片質素比較差，高海寧就覺得每個人都有自己的評價：「咁我唔會因為一個人嘅一個言論，而影響咗成個大嘅市場，再加上其實特別係成個市場，可能未必咁好情況下，我覺得反而應該多啲嘅鼓勵。譬如我會自己畀錢去睇曬咁多不同嘅賀歲片，因為呢啲係出於一份支持，再加上其實我哋而家可以做嘅就係，我哋希望帶多啲嘅歡樂畀觀眾，咁呢啲時候其實我覺得睇你用咩角度去評價呢一件事。即係如果你想睇一啲得獎片段嘅，你咪去睇文藝片囉，就唔係賀歲片。」

最近網上有人評論今年賀歲片質素比較差，高海寧就覺得每個人都有自己的評價。(陳順禎 攝)

馬國明都覺得大家標準都不同：「可能佢嘅標準係要睇攞獎戲嘅，咁其實我成日覺得賀歲片係帶歡樂畀觀眾嘅，又唔使拍到咁深，最緊要大家開心心咁咪得囉。所以當然每個人有自己嘅言論自由，咁大家標準亦都唔同，所以我係會聽到佢嘅説話聲音。但係我都係嗰句，每個人嘅標準唔同嘅，所以又唔可以話一個人代表曬全香港。」

馬國明都覺得大家標準都不同。(陳順禎 攝)

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