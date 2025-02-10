汪小菲傳躁鬱復發崩潰斷絕母子關係　吳宗憲苦勸28字私訊曝光

台灣女星徐煕媛（大S）農曆春節期間和家人赴日本旅遊，2月2日因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。大S前夫汪小菲與母親張蘭連日來動作多多，具俊曄更曾以「惡魔」形容汪小菲，身為汪小菲好友之一、曾與張蘭合作直播的「綜藝天王」吳宗憲，自爆私下有傳訊息關心汪小菲，勸他冷靜。

汪小菲雨中跪地。（影片截圖）

得知大S死訊後，汪小菲與現任妻子趕往台灣。（影片截圖）

在機場近乎180度鞠躬。（影片截圖）

表現傷感。（影片截圖）

據傳汪小菲在得知大S離世後，情緒一直處於崩潰狀態，躁鬱症嚴重復發，吳宗憲接受台灣傳媒訪問時，坦言有私下傳訊關心汪小菲，吳宗憲說：「請他稍安勿躁。平靜可以讓大家喘息一下！畢竟發生憾事，不要再節外生枝。」

吳宗憲私下勸汪小菲。（facebook圖片）

吳宗憲曾與張蘭做直播。（影片截圖）

吳宗憲曾與張蘭做直播。（影片截圖）

汪小菲在接到大S死訊後，立即與現任妻子趕往台灣，在傳媒面前哭紅眼睛，折腰近乎180度鞠躬；之後又被拍到在台北街頭哭腫雙眼、失神淋雨，在雨中磕頭下跪被民眾拍攝下來，表現對大S不捨，掀起熱議。

而母親張蘭則不停在直播消費逝者，有內地網紅藉事件散播謠言，被網民發現是張蘭契仔「我是夏小建」。內地社交平台抖音隨後發公告稱為打擊發布謠言的用戶，無限期封鎖汪小菲、張蘭及張蘭契仔的抖音帳號。汪小菲被爆出在朋友圈發文，宣布和張蘭「斷絕所有關係」，還揚言要提告抖音，「我不孝，但絕對不能讓這種人獲得支持，她是我媽，可是我和她的三觀天地不和」，風波不斷！

汪小菲與母斷絕母子關係。（微博圖片）

汪小菲與母斷絕母子關係。（截圖）

汪小菲與母斷絕母子關係。（截圖）