渣馬2025｜黃建東帶嚴重腳傷上陣跑畢「半馬」　背後藏超勵志原因

一年一度的《渣打馬拉松2025》於日前2月9日舉行，發哥周潤發、周家怡、林子善、梁諾妍等圈中藝人都有參賽，其中一向予人「肥嘟嘟」充滿喜感的TVB藝人黃建東更參加了21公里的半馬賽事，並以2小時25分完成賽事。賽後他接受《香港01》訪問，原來此次參賽是帶傷上陣。原來帶傷上陣的背後，有一個十分勵志原因。

黃建東跑《渣打馬拉松2025》「半馬」賽事。

黃建東跑《渣打馬拉松2025》「半馬」賽事以2小時25分，成績唔錯喎。

黃建東回答：「因為上年參加《福祿壽》嘅時候喪減肥，行跑步機嘅時候較到最斜嚟行，嗰時整親隻腳所以有足底筋膜炎，6月整親，下半年去醫嘅時候，醫生都叫我唔好練（跑步），所以都唔敢練住。有幾嚴重？其實一路行都會痛，直頭唔想行，但係你知行路每日都需要，同埋我個人好易肥返，上年下半年瘦咗30磅之後，我都要keep住去踩機，做帶氧運動令自己唔好肥返。」

黃建東帶嚴重腳傷上陣跑「半馬」，好熱血呀！

黃建東表示跑入西隧時「眼濕濕」。

黃建東曾於幾年前參加過10K賽事，他直言，難得瘦了30磅所以想挑戰自己：「唔想食老本。我好想挑戰自己，挑戰半馬，因為半馬真係唔容易，唔容易之餘我覺得自己有機會做到。」

正常情況之下，參賽前受傷，明知參賽有機會令傷勢惡化影響健康，又未知自己能否完成，在種種不可預期因素之下，可能都會選擇退賽，或轉組跑較輕鬆的10K賽事。為什麼黃建東會這麼堅持呢？

阮兆祥帶領福祿壽學員黃建東、劉倬昕等人與《亞洲超星團》成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡、黃星綽組成「Kowloon」表演《Shining》。(節目截圖)

他說：「因為我唔想俾人睇死。因為好多人都覺得：『嘩，你唔得㗎啦，阿東。你又冇練過，又有腳傷，一家唔得㗎啦。』我覺得跑馬拉松就好似人生，我嘅演藝事業一樣，都有好多人同我講：『你唔得㗎啦！』『你都做咗十幾年啦，你唔得㗎啦！』但係心底裡我真係相信自己！我知道自己有咁嘅能力，知道自己係得嘅！」

好勁呀，黃建東。

他表示，今次跑「渣打馬拉松」半馬賽事就是想和這些聲音說，他可以的！他說：「人哋覺得我演藝事業得咁多，我就唔相信我演藝事業得咁多，自己可以更上一層樓。我想講，入西隧嘅時候，我真係想喊，因為我好感動。我覺得自己係得嘅，無論幾多人睇死我都好。」