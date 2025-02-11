哪吒之魔童鬧海｜導演啃老3年　被揭前作大量「致敬」周星馳電影

內地動畫《哪吒之魔童鬧海》，獲得全國一致好評，票房突破84億人民幣，而集導演及編劇於一身的餃子(真名楊宇)，也成為不少人的偶像。不過雖然他的作品《哪吒2》大收旺場，馬上有網民大爆他的黑歷史，指他未成名前是一名「啃老族」，在家宅足3年半，之後的作品《哪吒之魔童降世》，更大幅度用了周星馳的電影對白及著名場景，究竟是「抄襲」定「致敬」，卻是見仁見智。

《哪吒之魔童鬧海》導演餃子被揭啃老3年。（小紅書）

神仙的自我修養。（小紅書）

《喜劇之王》情節。（小紅書）

《哪吒2》在國際動畫界揚名，而導演及編劇餃子(真名楊宇)，即時平地一聲雷，但人紅是非多，馬上有網民將餃子大起底，指他成名前是一名啃老族，原來他畢業於四川大學華西藥學院，但卻對動畫更有興趣，之後半途出家製作動畫，足足有3年半的時間，是靠母親的退休金生活，直至處女作《打，打個大西瓜》成名，才獲得投資者青睞。不過《哪吒2》的前作《哪吒之魔童降世》，被指有大量周星馳電影的情節及經典對白，包括《唐伯虎點秋香》的「還原靚靚拳」、《喜劇之王》「演員的自我修養」、《功夫》的「如來神掌」，全部熟口熟面，餃子就聲稱自己是向周星馳致敬，儘管如此，他出品的《哪吒2》，也是中國動畫的一大里程碑。

《哪吒之魔童鬧海》大收84億人民幣。（劇照）

太乙真人出場，致敬《唐伯虎點秋香》。（小紅書）

《唐伯虎點秋香》。（小紅書）