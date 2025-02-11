40歲三級女星付費出席「富豪飯局」搵另一半　曾與富豪父子傳緋聞

40歲袁嘉敏移民英國後參加富豪飯局？上月她拍YouTube片分享「富豪飯局」的見聞，坦言自己因單身不甘寂寞而前往，但付了500英磅，到場後卻發現原來是大家都是成雙成對，上了年紀的夫妻，令她感到意外又更寂寞。

袁嘉敏分享去新年派對衣着。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

現年40歲的袁嘉敏為2009年香港小姐最上鏡小姐，入行後曾主持《東張西望》及參與拍攝《潛行狙擊》、《情逆三世緣》等劇集，其後簽約娛樂公司更大展拳腳踏入電影圈參演《賭城風雲》、《竊聽風雲3》、《屍城》、《殺破狼2》、《豪情3D》等電影，在2015年三級片電影《鴨王》更與何浩文有激情演出和露點戲份。早年她移英後曾因與鍾培生父子傳出緋聞而成為熱話。近年幾近絕跡於幕前工作的她，不時都會拍YouTube片分享移美後生活，也有不少網民留意。

袁嘉敏分享去新年派對衣着。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

好豪華。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

好豪華。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

袁嘉敏分享去新年派對所見所聞。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

片中袁嘉敏表示，正值2025年新年，又因為是一個人生活的關係，在某一天路過一個叫「Annabel's」的高級會所（據網上資料，Annabel's為倫敦一個設有舞池的雅緻私人俱樂部，主要客群為名流富人和時尚人士）舉行新年派對後就決定參加。她表示，該飯局派對需付參加費500磅（約4,800港幣），而她參加新年派對旨在認識更多新朋友。

個個一雙一對，袁嘉敏就自己一個人...（YouTube截圖 / Candy Yuen）

袁嘉敏分享去新年派對所見所聞。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

她說道，移英後她希望融入當地生活。她也表示，在本來的居處中認識了幾個家庭，每個星期都會一起打邊爐聚會，但因為一些原因而最終選擇搬離。她說：「如果我從那裡搬走了，我就不會經常與他們聚會。還有，那些閒聊，我不想談及香港的話題，以及『那些事』，你知道的，所以我並不會拍攝那些『普通的』的香港YouTuber做的YT影片，就似是去超級市場購物，做咖哩魚蛋，香港傳統小食那些。我想融入這裡的生活，因為我還是單身，我想尋找另一半。（I'm single, I want to mingle.）因此我想認識更多新朋友。」

袁嘉敏分享去新年派對所見所聞。（YouTube截圖 / Candy Yuen）

她也透露，當晚她一個人前往派對，但卻發現大家都是一對一對的出席，而且大家都是上了年紀的伴侶。當晚大家坐在一張長方形檯中，而因為大家都是一對一對對着坐下，所以無奈之下，她就需要坐在主家席，長形檯的「單丁位」上。她說：「他們告訴我，你只有一個人，所以我要坐在檯的最後一個位。」